Еще шесть липецких дорог приняты после ремонта

Шесть объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, приняты специальной комиссией. Сегодня руководители профильного департамента администрации Липецка, а также сотрудники регионального управления дорог и транспорта, ГИБДД побывали сразу в нескольких районах города.

Первая остановка – район Коровино. Здесь привели в порядок покрытие проезжих частей переулка Рядовой (274 метра), участка от улицы Буденного до улицы Полярной (468 метров), а также покрытие улиц Смоленской (995 метров) и Сенной (свыше 1 километра). Два последних участка завершаются крутым спуском. По словам местных жителей, до ремонта проехать здесь на легковом автомобиле было просто невозможно. Ранее покрытие всех четырех участков состояло из асфальтобетонной крошки, которая пролежала более 10 лет и отслужила свой срок. В рамках контракта сотрудниками ООО «Дорожник» уложен новый асфальт, укрепленный специальным материалом – геосеткой.



На улице Жуковского (от улицы Краснозаводской до Усманской трассы) в районе ЛТЗ наряду с асфальтом в соответствие современным нормам привели и светофорный объект. Теперь движение на пересечении улиц Жуковского и Коммунистической регулирует новый электронный светофор, работающий на энергосберегающих и долговечных светодиодах.



Комфортнее и безопаснее стала и улица 40 лет Октября, расположенная в районе Свободный Сокол. На участке от площади Заводской до улицы Ушинского, протяженностью порядка 1,4 километра, уложен новый асфальт. Кроме того, принимая во внимание близость социально значимых объектов, – поликлиники, аптеки и школа – здесь оборудованны две искусственные неровности.



В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году вошло 18 участков проезжих частей Липецка. 12 из них приняты специальной комиссией.

