сегодня, 15:37
Еще шесть липецких дорог приняты после ремонта
Шесть объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, приняты специальной комиссией. Сегодня руководители профильного департамента администрации Липецка, а также сотрудники регионального управления дорог и транспорта, ГИБДД побывали сразу в нескольких районах города.
На улице Жуковского (от улицы Краснозаводской до Усманской трассы) в районе ЛТЗ наряду с асфальтом в соответствие современным нормам привели и светофорный объект. Теперь движение на пересечении улиц Жуковского и Коммунистической регулирует новый электронный светофор, работающий на энергосберегающих и долговечных светодиодах.
Комфортнее и безопаснее стала и улица 40 лет Октября, расположенная в районе Свободный Сокол. На участке от площади Заводской до улицы Ушинского, протяженностью порядка 1,4 километра, уложен новый асфальт. Кроме того, принимая во внимание близость социально значимых объектов, – поликлиники, аптеки и школа – здесь оборудованны две искусственные неровности.
В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году вошло 18 участков проезжих частей Липецка. 12 из них приняты специальной комиссией.
Нет ,,,,,
Серега
А
frankkkk4
Житель
Только так
Николай Воронин