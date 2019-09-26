Общество

сегодня, 15:37

Еще шесть липецких дорог приняты после ремонта

7 530
#дорожные работы
2
Еще шесть липецких дорог приняты после ремонта

Шесть объектов, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, приняты специальной комиссией. Сегодня руководители профильного департамента администрации Липецка, а также сотрудники регионального управления дорог и транспорта, ГИБДД побывали сразу в нескольких районах города. 

Первая остановка – район Коровино. Здесь привели в порядок покрытие проезжих частей переулка Рядовой (274 метра), участка от улицы Буденного до улицы Полярной (468 метров), а также покрытие улиц Смоленской (995 метров) и Сенной (свыше 1 километра). Два последних участка завершаются крутым спуском. По словам местных жителей, до ремонта проехать здесь на легковом автомобиле было просто невозможно. Ранее покрытие всех четырех участков состояло из асфальтобетонной крошки, которая пролежала более 10 лет и отслужила свой срок. В рамках контракта сотрудниками ООО «Дорожник» уложен новый асфальт, укрепленный специальным материалом – геосеткой.   

На улице Жуковского (от улицы Краснозаводской до Усманской трассы) в районе ЛТЗ наряду с асфальтом в соответствие современным нормам привели и светофорный объект. Теперь движение на пересечении улиц Жуковского и Коммунистической регулирует новый электронный светофор, работающий на энергосберегающих и долговечных светодиодах.   

Комфортнее и безопаснее стала и улица 40 лет Октября, расположенная в районе Свободный Сокол. На участке от площади Заводской до улицы Ушинского, протяженностью порядка 1,4 километра, уложен новый асфальт. Кроме того, принимая во внимание близость социально значимых объектов, – поликлиники, аптеки и школа – здесь оборудованны две искусственные неровности. 

В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году  вошло 18 участков проезжих частей Липецка. 12 из них приняты специальной комиссией.  
7 530
#дорожные работы
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нет ,,,,,

15 минут назад
"Еще шесть липецких дорог приняты после ремонта" - А когда не доделки устраните ?
ответить

Серега

41 минуту назад
Армяне уезжают на историческую родину после раздачи откатов...или ещё пять дорог приняли * !
ответить

А

46 минут назад
Уваркина обещала сделать переезд через рельсы на перекрестке Космонавтов - Циолковского.....
ответить

frankkkk4

49 минут назад
Надолго ли? В следующем году опять будут всё переделывать!
ответить

Житель

51 минуту назад
Болтуна Воронина гнать в шею за брехню.
ответить

Только так

51 минуту назад
Если в марте эти дороги развалятся,все члены комиссии должны сесть в тюрьму. Только так можно обеспечить качество ремонта.
ответить

Николай Воронин

55 минут назад
Я всё принимаю.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке проведут колоритную сессию в честь 150-летия Махатмы Ганди
#наука #востоковедение
1
В Липецке проведут колоритную сессию в честь 150-летия Махатмы Ганди

39 минут назад

Общество
В Липецке открыли мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину
#мемориальная доска #Сергей Панюшкин
12
В Липецке открыли мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину

сегодня, 14:23

Общество
Врачи дефицитных для области специальностей получат по миллиону рублей
#здравоохранение
22
Врачи дефицитных для области специальностей получат по миллиону рублей

сегодня, 13:32

Общество
Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам
#администрация области #услуги населению
28
Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам

сегодня, 13:27

Общество
Липецкие строители оставили Калугу без дорог
#дорожные работы
16
Липецкие строители оставили Калугу без дорог

сегодня, 13:20

Общество
Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей
#парковка #автохамство
55
Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей

сегодня, 12:28

Общество