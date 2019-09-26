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В Ельце приостановлена деятельность пивбара в котором нет туалета

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#Роспотребнадзор
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В Ельце приостановлена деятельность пивбара в котором нет туалета

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в  Ельце проведена проверка пивбара «Пивзалив»

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарных правил 2.3.6.1079-01, создающие угрозу причинения вреда здоровью граждан, что повлекло за собой применение меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении - временный запрет деятельности и направление материалов в суд для принятия последующих административных мер.

В пивбаре «Пивзалив» отсутствует туалет для посетителей, нет подводки горячей воды, требуется восстановление плиточного покрытия пола, ремонт склада для обеспечения возможности проведения уборки и дезинфекции, не упорядочено хранение уборочного инвентаря, не выделен инвентарь для уборки туалета персонала.

Постановлением Елецкого городского суда эксплуатация пивбара «Пивзалив» была приостановлена сроком на 30 суток, сообщили в Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
5 369
#Роспотребнадзор
1

Комментарии (5)

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Оля

30 минут назад
Ну слава богу. Новость нужно отправить Малахову.
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Ангидрид

44 минуты назад
Как бы мы все жили без этой новости,в Тюлюлюе ещё закусочную проверьте и отпишитесь
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Да

45 минут назад
ап, в курсе уже
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Наталья Владимировна

48 минут назад
На остановке сквер харченко, бургерная, там есть туалет, но туда не пускают даже руки помыть, не то что в туалет сходить, покупать у них, а туалет не знаешь куда идти. Удобно, проверка какая, так все в порядке, сами ходят, ужас!
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ап

53 минуты назад
Началась зачистка пивных для Магнита, Магнит будет ставить закусочные, в инете есть инфа
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