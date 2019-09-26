В Ельце приостановлена деятельность пивбара в котором нет туалета

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце проведена проверка пивбара «Пивзалив»

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарных правил 2.3.6.1079-01, создающие угрозу причинения вреда здоровью граждан, что повлекло за собой применение меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении - временный запрет деятельности и направление материалов в суд для принятия последующих административных мер.



В пивбаре «Пивзалив» отсутствует туалет для посетителей, нет подводки горячей воды, требуется восстановление плиточного покрытия пола, ремонт склада для обеспечения возможности проведения уборки и дезинфекции, не упорядочено хранение уборочного инвентаря, не выделен инвентарь для уборки туалета персонала.



Постановлением Елецкого городского суда эксплуатация пивбара «Пивзалив» была приостановлена сроком на 30 суток, сообщили в Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

