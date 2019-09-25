42 минуты назад
В Липецкой области погода приближается к привычной норме
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — ожидается хорошая погода преимущественно без осадков, лишь в ночь на 27 сентября местами возможен небольшой дождь.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.
День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 2 градуса мороза.
Благодарю.
Вован настоящий