В Липецкой области погода приближается к привычной норме

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — ожидается хорошая погода преимущественно без осадков, лишь в ночь на 27 сентября местами возможен небольшой дождь.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 сентября - 6-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 27 сентября — 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 28 сентября — 8-10 градусов тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.



День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 2 градуса мороза.





