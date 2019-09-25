Погода в Липецке

42 минуты назад

В Липецкой области погода приближается к привычной норме

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#похолодание
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В Липецкой области погода приближается к привычной норме

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — ожидается хорошая погода преимущественно без осадков, лишь в ночь на 27 сентября местами возможен небольшой дождь. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 сентября - 6-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 27 сентября — 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 28 сентября — 8-10 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.

День 26 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 2 градуса мороза.


2 437
#похолодание
1

Комментарии (2)

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2 минуты назад
Ваш плюс днем при минусе ночью погоду не сделают. Дома остыли. И прогревать их нужно долго.Спасибо мэру. Давно пора, глядишь бы, меньше заболевших и продрогших.
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Вован настоящий

17 минут назад
Передайте это мэру, а то она собралась отопительный сезон открывать. Будет за наш счёт улицу отапливать.
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