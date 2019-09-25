Происшествия

сегодня, 08:45

4-летний мальчик попал под колеса «ВАЗа»

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#Авария #ДТП
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4-летний мальчик попал под колеса «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 24 сентября в селе Двуречки Грязинского района 36-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», сбила 4-летнего мальчика. С травмами его госпитализировали.

В Лебедянском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 36-летний водитель «ВАЗ-2110»  не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина с травмами госпитализирован.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1300 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 945 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#Авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Дырявая ВАЗа

1 минуту назад
Снова в овраге
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48

11 минут назад
Да, причем машина хоть * и девятка если за рулём обезьяна не что не меняет.
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Иномарки DURACAM

17 минут назад
Да, на инорыгаловках одни идиоты и ездят!
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СТУДГОРОДОК, 26

42 минуты назад
Алка нагуляла Ярика от случайного бычары. И не занимается им. Растет Ярик как на дрожжах. Ходит в младший класс 21 школы, и уже сказал хитрожопой бабке Маринке, что зарежет одноклассника. Алки не видно с весны. А Маринка занята тем, что огуливает полоумных старух во дворе, входит к ним в близкий контакт, короче ищет, у кого отжать квартиру. Сейчас спаивает алкашку с 25 дома, у которой мужа посадили надолго в тюрьму. Ярик носится на самокатах, Алка насосала ему даже на электрический самокат, и носится Ярик- куярик даже по дорогам
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Да

сегодня, 09:12
Какая машина такие и водятлы
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