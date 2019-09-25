Происшествия
сегодня, 08:45
4-летний мальчик попал под колеса «ВАЗа»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 24 сентября в селе Двуречки Грязинского района 36-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», сбила 4-летнего мальчика. С травмами его госпитализировали.
В Лебедянском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 36-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина с травмами госпитализирован.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1300 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 945 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Лебедянском районе на трассе Становое – Троекурово – Лебедянь 36-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина с травмами госпитализирован.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1300 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 945 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Дырявая ВАЗа
48
Иномарки DURACAM
СТУДГОРОДОК, 26
Да