В мире
7 минут назад
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
При этом у девочки родился здоровый брат-близнец
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Daily Mail, сообщает РИА Новости.
По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме. Близнец девочки родился без патологий.
Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.
По версии врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме. Близнец девочки родился без патологий.
Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.