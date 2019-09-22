Липчанка превратила квартиру в клоповник

Соседи обращаются во все инстанции, но с женщиной, которая тащит в квартиру и окрестности дома старьё, никто ничего сделать не может.





«Мы продали квартиру, чтобы осуществить мечту-построить дом. На время стройки решили пожить в квартире, в которой год никто не проживал по этическим причинам после смерти матери. Квартира в соцнайме: с подселением. Таким подселением, что и врагу не пожелаешь», рассказали в блоге Андрей и Оксана.



Их соседка по подселению оказалась с так называемым «синдромом накопительства». Это когда пожилые люди тащат в дом все, что под руку попадет на улице, и устраивают в квартире свалку. О таких случаях GOROD48 рассказывал неоднократно.



Ужасные кадры Андрей и Оксана публикуют в блоге. Там же они рассказывают, как пытались бороться с клопами и тараканами самостоятельно, и что из этого вышло. А из этого не вышло ровным счетом ничего. Сейчас семья собирает с соседей подписи для коллективного заявления в прокуратуру, и обратились за помощью к депутату областного Совета Андрею Трофименкову. Само же семейство переехало в преддверии зимы жить на дачу.



Семья липчан с Боевого проезда 30А завели в Инстаграме блог , посвященный своей квартире и эпопее борьбы с клопами и тараканами, хождениям по инстанциям.«Мы продали квартиру, чтобы осуществить мечту-построить дом. На время стройки решили пожить в квартире, в которой год никто не проживал по этическим причинам после смерти матери. Квартира в соцнайме: с подселением. Таким подселением, что и врагу не пожелаешь», рассказали в блоге Андрей и Оксана.Их соседка по подселению оказалась с так называемым «синдромом накопительства». Это когда пожилые люди тащат в дом все, что под руку попадет на улице, и устраивают в квартире свалку. О таких случаях GOROD48 рассказывал неоднократно.Ужасные кадры Андрей и Оксана публикуют в блоге. Там же они рассказывают, как пытались бороться с клопами и тараканами самостоятельно, и что из этого вышло. А из этого не вышло ровным счетом ничего. Сейчас семья собирает с соседей подписи для коллективного заявления в прокуратуру, и обратились за помощью к депутату областного Совета Андрею Трофименкову. Само же семейство переехало в преддверии зимы жить на дачу.