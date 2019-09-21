Видео поражения липецкого мини-футбола в первом матче Кубка России

Новички из Самары всемером оказались сильнее разрекламированного липецкого клуба.

Как мы уже сообщали, липецкий мини-футбольный клуб в стартовом матче предварительного этапа Кубка России в Нижнем Новгороде проиграл самарскому «Лучу-ГТС» со счетом – 4:6.

Соперники лишь пару недель назад дебютировали в Высшей лиге, а до этого выступали в любительских соревнованиях, становились победителями первого дивизиона. Вчера они вообще выиграли свой первый матч после перехода на новый уровень. При этом в распоряжении самарских тренеров были лишь 7 полевых футболистов т.е. состава не набралось даже на две полноценные четверки.

Липецкая команда до предела осложнила себе борьбу за выход в следующий круг – теперь команду Сергея Малышева устроят лишь две победы в двух оставшихся матчах – сегодня с уфимской «Алгой» и завтра – с главный фаворитом и хозяином паркета нижегородским «Оргхимом». Тем не менее, главный тренер считает, что ничего не потеряно. Вот что он сказал на пресс-конференции после матча:

- Подвела дисциплина и не хватило сил. Я так и думал, что будет спад. Никакие оправдания здесь не помогут, но видимо сказалась 12-часовая дорога до Нижнего Новгорода. На раскатке игроки были посвежее, но матч с «Лучом-ГТС», можно сказать, отыграли пешком, было очень мало движения. И что бросилось в глаза: доводили моменты до концовки, но исполнение хромало. До такого выходило, что наши игроки выбивали мячи из чужих пустых ворот. Казалось бы, нужно чётко пробить или подставить правильно ногу, но мяч никак не шёл в сетку. Конечно, в матче с «Алгой» будем это исправлять. Ещё ничего не потеряно – у нас ещё есть шанс зацепиться за выход в следующий этап. Поэтому будем выходить и играть в свой футбол. Команда из Самары хорошо отыграла в защите: что создали – забили, а мы проиграли за счёт дисциплины.

В другом матче вчерашнего дня «Оргхим» взял верх над «Алгой» - 4:2.

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Луч-ГТС 1 1 0 0 6-4 3 2 Оргхим 1 1 0 0 4-2 3 3 Липецк 1 0 0 1 4-6 0 4 Алга 1 0 0 1 2-4 0

Фото Екатерины Седых (МФК)