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39 минут назад

Деми Мур рассказала об интиме с молодым мужем

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#мемуары #откровения
Деми Мур рассказала об интиме с молодым мужем

Актриса издала откровенную книгу.

24 сентября должны выйти мемуары 56-летней Деми Мур, в котором актриса честно поведала о своей личной жизни, и взаимоотношениях с бывшим мужем Эштоном Катчером в частности, а пока в Сети всплывают небольшие фрагменты из книги. «Перчинки» мемуарам актрисы придадут рассказы об интимной жизни с экс-супругом Эштоном Катчером, их семейных забавах и его изменах, которые привели к разводу, пишет «Киноафиша».

В 2005-м актёры наконец связали себя узами брака. Но в жизни яркой пары были не только взлёты, но и падения. Вскоре Эштон, видимо, решил разнообразить их сексуальные отношения и уговорил Мур на эксперименты в постели, пишет Mirror со ссылкой на Radar Online. Деми рассказала, что по желанию Кутчера у них был секс втроём — с ещё одной девушкой. Артистка пошла на это, чтобы остаться интересной супругу, но теперь называет это ошибкой.

Мемуары Мур, которые получили название «Наизнанку» (Inside Out), вызвала бурную реакцию у ее поклонников. Многие с нетерпением ждут выпуска книги, чтобы в мельчайших подробностях узнать о взлетах и падениях в жизни 56-летней актрисы.
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#мемуары #откровения

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