Липецк очистят от уродливых будок

Владельцев платежных терминалов ждут на беседу.

Сотрудники управления Советским округом Липецка активно взялись за очистку города от брошенных платежных терминалов. Владельцам будок самообсуживания до середины декабря ждут в управлении, чтобы разрешить дальнейшую судьбу аппаратуры.



- На уровне города принято положение об очистке Липецка от незаконных временных сооружений. В их числе не только гаражи, но и платежные терминалы, - рассказал GOROD48 начальник отдел по развитию территориального общественного самоуправления и работе с населением управления Советским округом Липецка Станислав Лихачев. - В первую очередь мы плотно занялись улицей Космонавтов. Сейчас эта дорогу ремонтируют, и вид обновленной магистрали и тротуаров портится наличием старых терминалов.



Большинство уродливых, разбитых и изрисованных, терминалов давно не работают. Если в течение трех месяцев владелец аппарата откликнется и подтвердит управлению законность конструкции, то терминал может остаться на месте. Но только при условии его капитального ремонта. Если же в положенный срок хозяин аппарата не даст о себе знать, то к зиме терминал демонтируют и отвезут на хранение. Если уж и тогда владелец не заберет аппарат, то его отправят в металлолом. Это самый вероятный сценарий развития событий, так как в большинстве случаев права на аренду земли под уродливыми будками истекли еще в 2013 году.