Общество

46 минут назад

Собственник рюмочной на проспекте Победы убедил суд в ее законности

5 731
#самострой
Собственник рюмочной на проспекте Победы убедил суд в ее законности

Ну, на посошок!

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию чиновники рассказали о выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и мерах по предотвращению самовольного строительства в Липецк.

Из пояснений чиновников следовало, что в стадии строительства в Липецке сегодня - 819 объектов, из которых 146 - жилые дома, 69 производственных объектов, 10 магазинов и кафе, 11 объектов образования. Судами рассмотрены 150 исков о признании права собственности на самовольные постройки и три четверти из них были удовлетворены.

Мэрия проиграла иски о сносе трех объектов в этом году - кафе-бара на улице Аносова, павильона на улице Скороходова, 2а и известной всем рюмочной на проспекте Победы, 108а. Мэрия хотела снести это питейное заведение в рамках первого этапа реконструкции проспекта Победы, но суд решил: "В Липецке - пить!"
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#самострой

Комментарии (5)

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Бухашка

12 минут назад
Обмоем это дело !!!
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SRG 1806-20

19 минут назад
Вован настоящий, умишка у тебя не хватает понять, что проиграть иск тоже уметь надо :-)
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Череп

26 минут назад
Обнесу все вокруг забором.
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Вован настоящий

32 минуты назад
Никчёмные чиновники привыкли нахрапом брать, а по закону всё сделать, умишка не хватает
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Мир.

33 минуты назад
Справедливость восторжествовала.Ура.
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