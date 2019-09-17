Собственник рюмочной на проспекте Победы убедил суд в ее законности

Ну, на посошок!

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию чиновники рассказали о выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и мерах по предотвращению самовольного строительства в Липецк.



Из пояснений чиновников следовало, что в стадии строительства в Липецке сегодня - 819 объектов, из которых 146 - жилые дома, 69 производственных объектов, 10 магазинов и кафе, 11 объектов образования. Судами рассмотрены 150 исков о признании права собственности на самовольные постройки и три четверти из них были удовлетворены.



Мэрия проиграла иски о сносе трех объектов в этом году - кафе-бара на улице Аносова, павильона на улице Скороходова, 2а и известной всем рюмочной на проспекте Победы, 108а. Мэрия хотела снести это питейное заведение в рамках первого этапа реконструкции проспекта Победы, но суд решил: "В Липецке - пить!"