Грязинского грабителя отправили на три года в колонию строгого режима

Присяжные признали мужчину виновным в этих преступлениях, но оправдали по обвинению в смертельной драке.

Грязинский городской суд вынес приговор 39-летнему Фёдору Васневу. Коллегия присяжных признала мужчину виновным в грабежах. Суд определил преступнику наказание в виде трех лет колонии строгого режима.



Присяжные сочли доказанным, что Васнев причастен к двум грабежам: он отобрал у одной женщины телефон, а у второй — 2 000 рублей. В первом случае присяжные сочли, что Васнев заслуживает снисхождения, во втором — нет. Ограбления были совершены в 2016 году. Присяжные сочли, что следствие доказало причастность Фёдора Васнева к ограблению женщины на улице Островского в Грязях. Добычей грабителя стал телефон «Нокиа» стоимостью 920 рублей. Второй грабеж был совершен вечером 26 октября 2016 года. Тогда пьяный Васнев, как считает следствие, на улице Дзержинского напал на женщину и отобрал у нее 2 000 рублей.



Помимо грабежей Васневу инкриминировали драку со смертельным исходом. Согласно обвинительному заключению, вечером 10 ноября 2016 года пьяный Васнев в доме на улице 3-я Элеваторская жестоко избил 55-летнего знакомого. У потерпевшего диагностировали множественные переломы ребер, закрытый перелом челюсти, черепно-мозговую травму, осложненную энцефалопатией. Первоначально Васнева обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако в сентябре 2018 года избитый им мужчина умер в областной психоневрологической больнице. Обвинение переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего. Присяжные оправдали Васнева по этому обвинению. В этой части за Фёдором Васневым признано право на реабилитацию.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда.

