Общество
59 минут назад
ЛГЭК раскопал уложенный в прошлом году тротуар в центре города
В компании пообещали восстановить плиточное покрытие пешеходной дорожки у Комсомольского пруда.
Сегодня работники АО "ЛГЭК" раскопали тротуар у Комсомольского пруда. По словам начальника комплекса энергоснабжения компании Михаила Боева, в этом месте перегорел электрокабель 6 кВ.
Кабель энергетики поменяли и приступили к восстановлению плиточного покрытия тротуара. В компании пообещали сделать эту работу качественно.
Напомним, что плитка у Комсомольского пруда появилась в прошлом году в ходе благоустройства этого общественного пространства. К подрядчику, ООО "Доминант", взявшего за работу более 60 млн рублей, были претензии первого вице-мэра Липецка Михаила Щербакова и врио главы региона Игоря Артамонова. Впрочем, претензии претензиями, а сделанное подрядчиками разваливается на глазах.
Кабель энергетики поменяли и приступили к восстановлению плиточного покрытия тротуара. В компании пообещали сделать эту работу качественно.
Напомним, что плитка у Комсомольского пруда появилась в прошлом году в ходе благоустройства этого общественного пространства. К подрядчику, ООО "Доминант", взявшего за работу более 60 млн рублей, были претензии первого вице-мэра Липецка Михаила Щербакова и врио главы региона Игоря Артамонова. Впрочем, претензии претензиями, а сделанное подрядчиками разваливается на глазах.
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