Общество

59 минут назад

ЛГЭК раскопал уложенный в прошлом году тротуар в центре города

18 849
#ЛГЭК
1
ЛГЭК раскопал уложенный в прошлом году тротуар в центре города

В компании пообещали восстановить плиточное покрытие пешеходной дорожки у Комсомольского пруда.

Сегодня работники АО "ЛГЭК" раскопали тротуар у Комсомольского пруда. По словам начальника комплекса энергоснабжения компании Михаила Боева, в этом месте перегорел электрокабель 6 кВ.

Кабель энергетики поменяли и приступили к восстановлению плиточного покрытия тротуара. В компании пообещали сделать эту работу качественно.

Напомним, что плитка у Комсомольского пруда появилась в прошлом году в ходе благоустройства этого общественного пространства. К подрядчику, ООО "Доминант", взявшего за работу более 60 млн рублей, были претензии первого вице-мэра Липецка Михаила Щербакова и врио главы региона Игоря Артамонова. Впрочем, претензии претензиями, а сделанное подрядчиками разваливается на глазах.
18 849
#ЛГЭК
1

Комментарии (18)

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гость

3 минуты назад
дошло , вышло , перешло , и ? 2099 год , а вот в начале 90х !
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Соковых

7 минут назад
Просто молодец. Все в татифы. Народ оплатит.
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Гость

7 минут назад
Перри Мейсон, Куратор объекта в праве подойти к любому из работников на объекте и потребовать с него документы подтверждающии его проесиолизм по данной профессии. А у нас каждый вчера пас овец или лазел по горам сдесь специалист на все руки. По начам занимается отделкой а днём ложиться асфальт. А что коснись их и след простыл, уже под другим ООО КОПЫТА.
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Перри Мейсон

8 минут назад
гость, до меня ещё 30 лет назад дошло))) А вы все иллюзиями живёте)))
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гость

8 минут назад
2049 год ! А вот в начале 90х ! Целое поколение выросло , а мантра всё та же ! А вот в начале 90х ! По сравнению с 1913 годом , всё уже проходили , гос. пропаганда она такая , предсказуемая !
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гость

11 минут назад
перечитай ещё раз , если в первого раза не доходит !
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Перри Мейсон

14 минут назад
гость, нечего было в начале 90х делать выбор в пользу "демократии")))
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Я

16 минут назад
Ничего нового и интересного. Вот если бы написали, что плитка цела, водопровод цел, кабель проложили до укладки плитки, никто ничего не копал, тогда бы это была новость.
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гость

17 минут назад
если бы эти буржуи , так же сделали для других буржуев , те бы с них , за такое качество , парики бы сняли , а здесь буржуи делали для пролетариев , под присмотром других буржуев именуемых в простонаречье -чинуши ! Вывод ?
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Перри Мейсон

25 минут назад
"сделанное подрядчиками разваливается на глазах." Опять у буржуев ничего не получается?
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