В Липецке – масштабное отключение холодной воды

Из-за ремонтных работ на сетях 24 марта без холодной воды останутся почти сотня улиц в поселках Дачный и Матырский, в Новой жизни, районах Дикого, Сырского рудника, Коровино, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, №№ 4б, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 2 по улице Прудной.Также в этот период подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таежной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, Индустриальной, 2-й Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Верхней, Пригородной, Кирова, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Рудничной, Медицинской, Ударников, Поселковой, Паровозной, переулков Виноградного, Жасминового, Кочубея, проезда Каштанового.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Светлова, 29, улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.