Липецкая область — на 28 месте по строительству жилья

На одного жителя в 2024 году в Липецкой области пришлось 0,71 квадратного метра введенного в эксплуатацию жилья. Свежий рейтинг регионов России по вводу жилья по итогам прошедшего 2024 года составили аналитики РИА Новости.



За прошлый год в Липецкой области введено 791 тысяча квадратных метров жилья — на 2,6% больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя региона это составило 0,71 «квадрата». В рейтинге регионов это соответствует 28 месту. В целом на область в 2024 году пришлось 0,7% от всей сданной жилплощади по стране — такой же была доля региона по вводу жилья и в 2023 году.Для ранжирования регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2024 году, в пересчете на одного жителя. Лидером рейтинга по вводу жилья стали Ленинградская область с результатом 1,976 квадратных метра введенного жилья на одного человека, Чечня (1,65) и Тюменская область (1,6). В аутсайдерах оказались Магаданская область (0,07), Мурманская область (0,11) и Чукотский автономный округ (0,13). В среднем по России на одного жителя приходилось 0,74 квадратного метра жилья.