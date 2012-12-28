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28 минут назад
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Липецкая область — на 28 месте по строительству жилья
На одного жителя в 2024 году в Липецкой области пришлось 0,71 квадратного метра введенного в эксплуатацию жилья. Свежий рейтинг регионов России по вводу жилья по итогам прошедшего 2024 года составили аналитики РИА Новости.
Для ранжирования регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2024 году, в пересчете на одного жителя. Лидером рейтинга по вводу жилья стали Ленинградская область с результатом 1,976 квадратных метра введенного жилья на одного человека, Чечня (1,65) и Тюменская область (1,6). В аутсайдерах оказались Магаданская область (0,07), Мурманская область (0,11) и Чукотский автономный округ (0,13). В среднем по России на одного жителя приходилось 0,74 квадратного метра жилья.
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