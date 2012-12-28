Форточник из Воронежа обчищал липецкие киоски

У полицейских есть данные о двух обворованных точках фастфуда. Общий ущерб оставил более 60 тысяч рублей.



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Липецкие полицейские раскрыли кражи денег и оборудования из киосков двух сетей быстрого питания. Первая кража была совершена в ночь с 12 на 13 марта, тогда из киоска на улице Гагарина украли 40 000 рублей и планшет, вторая — 16 марта: из киоска в Тракторном пропали 20 000 рублей.Оба киоска обчистили схожим образом — преступник забрался в них через форточки.По подозрению в кражах задержан ранее судимый 29-летний житель Воронежа.«Деньгами распорядился по собственному усмотрению, а планшет продал третьему лицу за 2 000 рублей», — сообщает областное управление МВД.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.