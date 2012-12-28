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Происшествия
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47 минут назад
Форточник из Воронежа обчищал липецкие киоски
У полицейских есть данные о двух обворованных точках фастфуда. Общий ущерб оставил более 60 тысяч рублей.
Оба киоска обчистили схожим образом — преступник забрался в них через форточки.
По подозрению в кражах задержан ранее судимый 29-летний житель Воронежа.
«Деньгами распорядился по собственному усмотрению, а планшет продал третьему лицу за 2 000 рублей», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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