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27 минут назад
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49-летний мужчина, который поджёг дом с женой, получил 10 лет и шесть месяцев строгого режима

Женщина задохнулась угарным газом 22 июня прошлого года.

В Лев-Толстовском районе вынесен приговор мужчине, который поджёг свой дом, чтобы убить жену. По части первой статьи 105 УК РФ (убийство) он получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 22 июня в селе Гагарино Лев-Толстовского района сгорел частный дом. В одной из комнат пожарные нашли тело 49-летней женщины, задохнувшейся в дыму. Пожарно-техническая судебная экспертиза пришла к выводу о поджоге.

Как установил Чаплыгинский следственный отдел СУ СК России по Липецкой области, речь шла о преднамеренном убийстве — дом поджёг муж женщины, давно желавший ей смерти.

«22 июня прошлого года пьяный 49-летний житель села Гагарино в своем доме по улице Школьной поссорился с супругой, которая нецензурно оскорбила его. Разозлившись, мужчина вышел на деревянную террасу, облил лежащие там вещи бензином и поджёг их зажигалкой. Когда дом загорелся, он позвал на помощь соседей, сказав, что его дом подожгли, и сделал вид, что тушит пламя. О том, что его жена осталась внутри, он умолчал. Женщина погибла на месте от острого отравления продуктами горения на фоне тяжелой алкогольной интоксикации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Мужчина признал вину, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия.
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Алкашня
13 минут назад
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