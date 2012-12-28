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Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Общество
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Общество
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте

Рассказываем самое главное про первый рабочий день недели.

До +13

Липчан ждёт по-настоящему весенний день: температура от +11 до +13 градусов и без существенных осадков.

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Большое отключение воды

Чем жители Липецка отличаются от граждан Древнего Рима?

В Риме воду на много часов не перекрывали, а у нас это запросто. Сегодня с 10:00 и до окончания вечных ремонтных работ без элементарных удобств останутся жители сотен домов, в частности, на улицах Асфальтной, 23б, 111, 111а, 113; . Железногорской, 2а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Ладыгина, 33а, 35; Моршанской, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а; М.Светлова, 19, 26, 29, 31; Писарева, 2а 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37; Прудной, 2; Российской, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 20, 19; Сельскохозяйственной, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Таёжной, 12; Уральской, 5а; Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в; Центральной, 6, 7, 8, 8б, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180; Школьной, 24; Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а,13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а; Ярославской, 13, 19; в переулках Виноградном, 16; Кочубея, 1.

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В это же время терпеть без воды будут и жители частного сектора на улицах Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Будённого, Варшавской, Васильковой, Верхней, Владимирской, Грушевой, Дачной, Джамбула, Добровской, Дополнительной, Жактовской, Железнодорожной, Железногорской, Зоологической, Ивовой, Индустриальной, Индустриальной 2-й, И.С.Бурлакова; Кавказской, Калужской, Кибальчича, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской, Крымской 2-й, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Медицинской, Минской, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, О.Городовикова, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Паровозной, Патриотической, Пензенской, Писарева, Поселковой, Постышева, Пригородной, Пролетарской, Радужной, Р. Зорге, Речной, Ромашковой, Российской, Рудничной, Рябиновой, Садовой, Саратовской, Сельскохозяйственной, Сенной, Смоленской, Солнечной, Сырской, Таёжной, Тихой, Ударников, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Чаплыгина, Череповецкой, Черешневой, Шаумяна, Школьной, Шмидта, Энергостроителей, Ю.Ладыгина, Ю.Смирнова, Ярославской, в переулках Виноградном, Жасминовой, Кочубея, на проезде Каштановом.

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, и это можно ощутить уже по дороге на работу. Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


«Кукол дёргают за нитки»

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 13:00 приглашает на кукольный спектакль «Принцесса на горошине» (6+).

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Особенность представления в том, что юные зрители не просто смотрят спектакль, а сами принимают активное участие в действии. А ещё каждый научится немножечко управлять марионетками!

Для мамочек

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) в 10:00 вновь ждёт молодых (и не очень) родительниц на заседание проекта «Нескучное материнство» (16+).

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Фото vk.com/lib48ru

На этот раз участницы клуба поговорят о формировании и развитии речи у детей, поиграют с ребятишками в развивающие игры.

Я бы в артисты пошёл

Известный липецкий актёр и режиссёр Иван Карпов даст ценный мастер-класс по сценическому мастерству в 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) (6+).

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Фото vk.com/ivankarpovtheatre

Приглашают детей 7-13 лет. Для кого-то это может стать толчком в будущей «звездной» профессии.

Мастер-классы

Занимательные уроки сегодня пройдут и в других местах. В библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2) в 14:00 состоится урок по выжигания по дереву (6+).

Когда-то искусством создавать картины на деревянной поверхности с помощью специального прибора или простого паяльника владел чуть ли не каждый школьник СССР. Сегодня это умения можно отнести к экзотическим.

А в «Модном месте» в рамках проекта «Понедельник мастеровой» в 17:00 начнётся открытый урок «Мартовский кот» (6+).

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Под руководством народного мастера РФ, члена союза художников России Елены Смолеевской вы сможете создать авторскую игрушку-свистульку в образе мартовского кота. Забавная поделка с горизонтальным положением тела, разворотом головы и «орущей» на разные голоса мордочкой позабавит автора и его знакомых.

«Сообщи, где торгуют смертью»

С сегодняшнего дня в Липецке стартует общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Если коротко – горожан просят помочь полиции в выявлении точек и людей, которые распространяют наркотики.

Вы можете обратиться по телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742)36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области (48.mvd.ru). Для консультаций по вопросам лечения наркозависимых лиц в ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» выделен телефон: 8 (4742) 43-00-98.

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Акция продлится до 4 апреля, но вообще истинный смысл таких периодов «особой активности правоохранителей» для большинства людей остаётся туманным. Неужели за пределами означенных двух недель с наркотиками никто не борется? Или борется, но меньше?

Профсоюз – странный предмет: он вроде есть, а его вроде нет

Профсоюзы считают себя значимой и авторитетной организацией, но опрос SuperJob показал, что 51% липчан ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Положительно относятся к их деятельности только 10% опрошенных, ещё 20% - скорее положительно. Негативно воспринимают профсоюзы 19% липчан.

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63% горожан уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, но не видят реальных плодов их деятельности. 15% считают их вовсе ненужными.

60% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке.

А вы давно получали, например, путёвку в санаторий по профсоюзной линии? Году эдак в 1991-м? А ваши трудовые права кто-то отстаивал кроме вас самих? Напишите в комментариях.

Пенсия в любом возрасте

Современная молодёжь рассчитывает не на мифических профсоюзных лидеров (сможете навскидку назвать фамилию хотя бы одного?), а на самих себя. И бывает весьма изобретательна. 

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Например, зумеры придумали так называемые микропенсии. Юным не нравится работать без перерыва до 60-65 лет, поэтому они сами устраивают себе перерывы в трудовой деятельности. Новый трэнд – усиленно работать 2-3 года, зарабатывая по максимуму, а затем уходят на «пенсию» от 3 до 12 месяцев. Когда накопления подходят к концу, «микропенсия» заканчивается, а зумеры снова идут работать. Ловко?

Дорогие липчане! Начинается новый весенний рабочий понедельник. Желаем вам тёплой весны, трудовых и личных достижений, а также хороших новостей. Прочитать самую свежую информацию всегда можно на GOROD48, который не случайно пользуется репутацией электронного имени Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – не оставляйте надолго безумный мир без вашего личного присмотра. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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