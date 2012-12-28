Происшествия
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сегодня, 14:00
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Автомобиль снёс мотоцикл: двух подростков спасли мотошлемы
Авария случилась в Грязях.
Как сообщили в ГИБДД Липецкой области, вечером автомобиль «Киа-Рио» под управлением 43-летнего мужчины врезался в мотоцикл, за рулём которого сидел 16-летний подросток. Юному мотоциклисту и его 14-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь. Автоинспекторы отметили, что последствия у аварии могли быть более серьёзными, но парней спасли мотошлемы.
Водитель легковушки, судя по всему, двигался задом
Полиция устанавливает детали произошедшего.
Фото Госавтоинспекции Липецкой области
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