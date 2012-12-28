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Воды было много? Теперь станет мало – РВК «Липецк» отключил несколько домов из-за аварии
Общество
Кто желает свежих ягод?
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон снова ставит в Липецкой области заслон осадкам
Погода в Липецке
Автомобиль снёс мотоцикл: двух подростков спасли мотошлемы
Происшествия
Читать все
Происшествия
876
сегодня, 14:00
4

Автомобиль снёс мотоцикл: двух подростков спасли мотошлемы

Авария случилась в Грязях.

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло вчера в Грязях.

Как сообщили в ГИБДД Липецкой области, вечером автомобиль «Киа-Рио» под управлением 43-летнего мужчины врезался в мотоцикл, за рулём которого сидел 16-летний подросток. Юному мотоциклисту и его 14-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь. Автоинспекторы отметили, что последствия у аварии могли быть более серьёзными, но парней спасли мотошлемы.

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Водитель легковушки, судя по всему, двигался задом

Полиция устанавливает детали произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции Липецкой области
Авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Юрий грязи
6 минут назад
Родителей переаштрофовать по50000 т чтобы не покуппли технику
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Zadolbali
9 минут назад
Малолетки на спорт тарахтелках без номерных знаков , что в шлемах, что без шлемов задолбали! ГАИ будет порядок наводить?
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Интересно
49 минут назад
Судя по фото, мотоцикл спортивный, на котором по дорогам запрещено передвигаться и номерной знак отсутствует?
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Да
сегодня, 14:21
Учительница говорит: - Дети, по стройке всегда надо ходить в каске. Одино мальчик шел по стройке, на него упал кирпич, и его положили в больницу. А девочка шла по стройке в каске, на нее упал кирпич, но она просто улыбнулась и пошла дальше. Вовочка говорит: - Я тоже знаю эту девочку - она живет в моем дворе. Она до сих пор ходит в каске и улыбается.
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