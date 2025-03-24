Во двор на улице Семашко высыпают строительный мусор

Мэрия Липецка обратилась по этому поводу в полицию и управление экологии.

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В эти выходные жильцы домов №21, 19, 25 по улице Семашко обнаружили, что в их общий двор вывалили строительный мусор с нескольких самосвалов. Возражений липчан водители грузовиков не слушали.— Ссыпаны уже пять куч. Как сказал один из водителей, мусор к нам ему приказало везти начальство, — рассказала GOROD48 жительница одного из домов, предоставившая в доказательство своих слов соответствующую видеозапись.— Видео передано в полицию и Министерство природных ресурсов Липецкой области для установления виновного лица. Как только правонарушители будут выявлены, в их отношении составят протокол и привлекут к административной ответственности, — сообщили нам в департаменте развития территории администрации Липецка.