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Общество
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сегодня, 14:28
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Во двор на улице Семашко высыпают строительный мусор
Мэрия Липецка обратилась по этому поводу в полицию и управление экологии.
— Ссыпаны уже пять куч. Как сказал один из водителей, мусор к нам ему приказало везти начальство, — рассказала GOROD48 жительница одного из домов, предоставившая в доказательство своих слов соответствующую видеозапись.
— Видео передано в полицию и Министерство природных ресурсов Липецкой области для установления виновного лица. Как только правонарушители будут выявлены, в их отношении составят протокол и привлекут к административной ответственности, — сообщили нам в департаменте развития территории администрации Липецка.
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