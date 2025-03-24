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сегодня, 14:28
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Во двор на улице Семашко высыпают строительный мусор

Мэрия Липецка обратилась по этому поводу в полицию и управление экологии.

В эти выходные жильцы домов №21, 19, 25 по улице Семашко обнаружили, что в их общий двор вывалили строительный мусор с нескольких самосвалов. Возражений липчан водители грузовиков не слушали.

— Ссыпаны уже пять куч. Как сказал один из водителей, мусор к нам ему приказало везти начальство, — рассказала GOROD48 жительница одного из домов, предоставившая в доказательство своих слов соответствующую видеозапись.

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— Видео передано в полицию и Министерство природных ресурсов Липецкой области для установления виновного лица. Как только правонарушители будут выявлены, в их отношении составят протокол и привлекут к административной ответственности, — сообщили нам в департаменте развития территории администрации Липецка.
свалка мусора
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Александр Н.
44 секунды назад
Совсем страх потеряли.
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Задолбали
23 минуты назад
Точно такое же было на ул. Горького , в районе пересечения с ул. Адамова. Причем под камерой.Весь угол завалили, лежит второй год, уже бурьяном поросло . Если бы деревья рубить или в асфальт закатывать. то это быстро.
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Гость
26 минут назад
На фото куча на мусор не как не смахивает. По сравнению с местным грунтом это же чернозём.
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Господа !
49 минут назад
Первому заместителю министра Министерства природных ресурсов Липецкой области всё равно что творится у него во дворе , а ситуация там не лучше , все утонули в грязи и также на ул. Семашко , прям напротив ДДТ им. Шмакова. А вы считаете, что он про чужой двор будет переживать .
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Интересно
49 минут назад
Бесхозные и незаконно установленные гаражи , что на фото , когда будут демонтированы ???
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помню как
53 минуты назад
Ассенизационая машина сливала рядом с бывшим кинотеатром "Космос". В этом городе такое не в новинку.
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