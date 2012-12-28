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292
54 минуты назад
1

Трое подростков пострадали в столкновениях мототехники с автомобилями

За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы 11 человек.

21 марта в Хлевенском районе 24-летний водитель «Дэу» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». С травмами водителя «Дэу» госпитализировали.

В тот же день в Липецке на улице 8 Марта столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «Опель» под управлением 40-летнего водителя. В аварии получила травмы 39-летняя пассажирка «Опеля», после оказания помощи женщина отпущена.

22 марта в Грязях на улице 30 лет Победы автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего мужчины столкнулся с кроссовым мотоциклом, которым управлял 16-летний подросток. В аварии получили травмы мотоциклист и его 14-летний пассажир.

Ночью 23 марта в Добровском районе на дороге Доброе – Вязово – Лебедянь 29-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2105» не справилась с управлением и съехала с дороги. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена домой.

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В тот же день в Липецке на улице Кривенкова 17-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Подростка госпитализировали.

Ночью в Усманском районе на дороге Усмань – Грачевка 39-летний водитель «ВАЗ-2113» не справился с управлением и съехал в кювет. С травмами водителя госпитализировали.

авария
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Когда
38 минут назад
Возле школы-35 наведёте порядок с гонками подростков на моторевках.Когда родителей штрафовать будете.Где профилактика.
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