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10 минут назад

В сгоревшем доме в Липецке нашли труп

Причину смерти 49-летнего мужчины определят судмедэксперты.

Вчера вечером во время пожара на улице Сырской погиб 49-летний мужчина. Напомним, его тело нашли пожарные, тушившие вечером 23 марта дом №56. По словам жильцов улицы, мужчина снимал этот дом. Причину его смерти установит судмедэкспертиза.

В воскресенье на окраинах Липецка было много возгораний сухой травы — в Сселках на улице Гагарина, в Желтых Песках на улице Советской, в Казинке на улице Асфальтной. Самый большой пал травы площадью два гектара пожарные тушили вдоль дамбы Матырского водохранилища.

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Зачастую сухостой загорается от разведенного в домовладениях огня

Также пожарные расчеты выезжали на тушение горевших мусорных баков на улице Второй Индустриальной и на ликвидацию огня в квартире на улице Боевой проезд, где сгорел натяжной потолок.
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