Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
Происшествия
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10 минут назад
В сгоревшем доме в Липецке нашли труп
Причину смерти 49-летнего мужчины определят судмедэксперты.
В воскресенье на окраинах Липецка было много возгораний сухой травы — в Сселках на улице Гагарина, в Желтых Песках на улице Советской, в Казинке на улице Асфальтной. Самый большой пал травы площадью два гектара пожарные тушили вдоль дамбы Матырского водохранилища.
Зачастую сухостой загорается от разведенного в домовладениях огня
Также пожарные расчеты выезжали на тушение горевших мусорных баков на улице Второй Индустриальной и на ликвидацию огня в квартире на улице Боевой проезд, где сгорел натяжной потолок.
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