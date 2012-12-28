Не готовь сани летом: покупателя снегохода обманули почти на миллион рублей

53-летний мужчина получил липовую квитанцию о передаче снегохода в службу доставки и перевёл деньги продавцу.

53-летний мужчина хотел купить снегоход за 950 000 рублей на сайте объявлений и нарвался на мошенников.«Мужчина приехал погостить к родственникам в Добринку из Ямало-Ненецкого округа и решил купить снегоход, посчитав, что доставка придётся как раз на его возвращение домой. Продавец предложил продолжить общение в мессенджере, отправил фото снегохода и попросил прислать паспортные данные для оформления документов, после чего даже направил «квитанции» о передаче снегохода в службу доставки. После этого покупатель без сомнений перевёл через приложение банка 950 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Но после получения денег вся переписка в мессенджере была стёрта, а продавец перестал отвечать.