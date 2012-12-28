Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 15%

Всего за неделю заболели 7307 человек, в том числе 137 — гриппом.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 15%. В тоже время заболеваемость остаётся выше уровня эпидпорога на 3,3%.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 17 по 23 марта было зарегистрировано 7307 случаев ОРВИ, в том числе 137 случаев гриппа.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (48,9% всех случаев). Сейчас среди населения циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 15 человек, что на 48,2% ниже уровня предыдущей недели.