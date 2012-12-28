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Здоровье
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сегодня, 10:55
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 15%
Всего за неделю заболели 7307 человек, в том числе 137 — гриппом.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 17 по 23 марта было зарегистрировано 7307 случаев ОРВИ, в том числе 137 случаев гриппа.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (48,9% всех случаев). Сейчас среди населения циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 15 человек, что на 48,2% ниже уровня предыдущей недели.
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