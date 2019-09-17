32-летний липчанин решил помириться с девушкой с помощью грабежа

Он отнял у прохожей мобильный телефон.

Отделом дознания отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя города грабеже».



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в мае 2019 года пьяный обвиняемый приехал на улицу Водопьянова к дому своей девушки, чтобы с ней помириться. Возле подъезда он увидел женщину, из кармана брюк которой торчал мобильный телефон. Мужчина решил отнять телефон и подарить его своей девушке, что незамедлительно и сделал. Ущерб, причиненный 53-летней липчанке, составил 7 тысяч рублей.



Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

