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27 минут назад

«Застывшее время»: подземелье заброшенной церкви

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#застывшее время
«Застывшее время»: подземелье заброшенной церкви

Деревня Первая Ивановка Краснинского района опустела в этом десятилетии -  еще в 2010-м году в ней жили 13 человек. 

Когда то давно здесь кипела жизнь. Люди работали, отмечали праздники, свадьбы, дни рождения. Сейчас же деревня мертва. После того, как отсюда ушли последние жители, природа понемногу забирает свои владения. Здесь царит своя мистическая атмосфера и людям здесь уже не рады. 

Координаты: 53°4'47"N 38°40'1"E.
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#застывшее время

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