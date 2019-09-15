Сергей Машнин: «Бить, бить, бить…»

Главный тренер «сталеваров» разобрал игру с «Салютом».

Домашней победой над белгородским «Салютом» - 2:0 «Металлург» прервал безвыигрышную серию и поправил дела в турнирной таблице. Чем порадовал в первую очередь своего наставника.

- Давно у нас не было такой неудачной серии – четыре матча без побед, - отметил Сергей Машнин на послематчевой пресс-конференции, - Поэтому сегодня чувствовалась нервозность, но футболисты проявили характер. Мы имели преимущество, додавили соперника – все по делу. Благодарен ребятам и болельщикам.

- У «Металлурга» появился более или менее большой выбор игроков в атаке. Наверное, это тоже повлияло на результат – одни форварда измотали соперника, другие, выйдя на поле свежими, его добили…

- Это тоже сказалось. Сегодня люди вышли так, как и должны выходить в каждом матче, усиливая по ходу нашу игру. Мы не делим игроков на основной и не основной составы. Есть костяк команды, и уже в течение недельного тренировочного цикла мы определяем, кто начнет игру в старте, а кто выйдет со скамейки запасных.

- Отсутствие побед на протяжении 4-х туров довлело над командой?

- Конечно, никому это не добавляло настроения. Психологически было нелегко, но ребята справились. В футболе все бывает – в том числе, и неудачные серии.

- Новичок Архипов сегодня забил. Готов ли он проводить полные матчи?

- На все 90 минут пока не готов физически. Но он потихонечку набирает форму.

- Считаете, что у него большой потенциал?

- Конечно. В противном случае мы бы не взяли его в команду.

- «Салют» сломил первый гол липчан, который родился из того, что Вениамин Баязов рискнул и неожиданно пробил из-за штрафной – штанга, отскок и гол. Почему в других матчах он бьет редко?

- Вы просто не бываете на наших тренировках и не присутствуете на установках (Машнин сказал это с таким видом, словно предматчевые установки проходят не за закрытыми дверями, а, наоборот, обязательны для журналистов, прим.). Я все время говорю: нужно бить, бить, бить. Баязов – центральный полузащитник, он должен чаще бить по воротам. Наверное, раньше стеснялся, сейчас исправился – и удар прорезался, и все правильно сделал. Когда делаешь правильно – все получается.

- Александр Кахидзе сегодня очень много и плодотворно подключался к атакам. Это часть тренерской установки?

- Естественно. Крайний защитник должен подключаться к атакам, врываться в свободные зоны…

- Но вот Викторов на противоположном краю шел вперед не так активно…

- И Викторов у нас подключается.

- Молодой Разомазов сегодня удачно вышел на замену, сделал голевую передачу. Может чаще ему доверять?

- Мы разберемся. Спасибо (последний совет Машнин, очевидно, счел грубым вмешательством в свою работу, но попытался изобразить на лице улыбку, которая сделала бы честь придворным императора Франции во времена галантного века, прим.).