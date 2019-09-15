Победу над Белгородом «Металлургу» принесли новички

Две своевременные замены тренера нашей команды принесли победу в важной игре.

Липецкий «Металлург» на своем поле обыграл белгородский «Салют» - 2:0. Оба гола «сталевары» забили после перерыва, причем отличились игроки, вышедшие на замену.

«Металлург» до этого имел безвыигрышную серию из 4-х матчей, причем в двух последних встречах красно-черные уступили. Это не замедлило отразится на вере болельщиков в команду: если на прошлый домашний матч против "Калуги" на Центральный стадион пришли 2 тысячи зрителей, то на игру с «Салютом» - 1 200.

В первом тайме хозяевам поля удались пара-тройка быстрых атак. Вернувшийся на поле после болезни лидер и лучший бомбардир Андрей Овчинников мог забить после проникающей передачи и стремительного прорыва, но с острого угла не попал по воротам. Дважды на хорошую позицию выходил Руслан Ахвледиани – один раз его удар заблокировал вратарь, в другом эпизоде, оказавшись с глазу на глаз с голкипером Артемом Цыгулевым, форвард начал его обыгрывать и … уткнулся лицом в газон. Впрочем, просмотр видеоповтора убеждает, что пенальти в этом эпизоде действительно не было.

«Салют» ответил на 42-й минуте, да так, что счет просто обязан был меняться в пользу гостей. После передачи с правого фланга мощный Денис Дегтев умудрился так неаккуратно подставить ногу, что мяч с четырех метров прошел выше ворот.

Во втором тайме оба тренера начали выпускать на поле игроков, которых специально приберегли для решающего момента игры. У «Салюта» сразу после перерыва вышли нападающий Никита Чунихин и перспективный хавбек Александр Агеев, который в свое время выступал за «Краснодар» и провел два матча в Лиге Европы против венгерского «Диошдьёра» и английского «Эвертона».

Но эффективнее сработали замены у «Металлурга». На 68-й минуте вместо отдавшего все силы борьбе Ахвледиани в бой был брошен арендованный у «Тамбова» буквально в последний момент нападающий Сергей Архипов, который открыл счет в матче своим первым же касанием. Правда, лавры новичок должен разделить с полузащитником Вениамином Баязовым. «Грек» (прозвище игрока в команде из-за его национальности, прим.) неожиданно приложился к мячу с 25 метров, тот, слегка чиркнув по перчаткам Цыгулева, отскочил в штангу, а от нее – на ногу Архипову, открывшему счет своим голам за «Металлург».

Второй гол другой новобранец, брошенный «в пекло» со скамейки запасных Артур Арустамян. Получив пас на правом фланге от молодого Андрея Разомазова, он увидел перед собой свободную зону, ворвался в нее и неотразимо пробил верхом – 2:0.

За оставшиеся 9 минут «Салют» уже ничего не смог сделать.

Липчане улучшили свои турнирные дела, поднявшись на 4-ю строчку. А благодаря ничьей брянского «Динамо» в Калуге – 1:1 отрыв от лидера уменьшился всего до 4-х очков. Правда, впереди у команды Сергея Машнина сложнейшая серия игр с сильнейшими командами «Центра»: 21 сентября в Москве с «Араратом», 28 сентября дома с красногорским «Зорким» , 5 октября в Саратове с Соколом. Эти матчи наверняка станут лакмусовой бумажкой и дадут окончательный ответ на вопрос, годен ли «Металлург» в нынешнем сезона для борьбы за повышение в классе.

«Металлург» - «Салют» (Белгород) - 2:0 (0:0)

Голы: С.Архипов, 69 (1:0). Арустамян, 81 (2:0).

«Металлург»: 30. Алфимов. 2. К.Титов. 3. Баульчев. 5. Викторов. 8. Кахидзе. 20. Войдель (к). 18. Баязов. 76. Мохов (17. Разомазов, 27; 14. Лаврененко, 89). 10. Овчинников (7. Арустамян, 76). 84. С.Чернышов (88. Харин, 74). 9. Ахвледиани (11. С.Архипов, 68).

«Салют»: 1. Цыгулев. 2. А.Колесников. 31. Бутырин (к). 4. Мироненко (17. Чунихин, 46). 24. Ивантеев. 20. Ант.Кузнецов. 7. Ямлиханов. 10. Сныткин. 19. Штыпула (76. А.Агеев, 46). 28. Молтенинов. 22. Дегтев (27. Грибанов, 74).

Предупреждения: Ант.Кузнецов, 31. Овчинников, 59. Баязов, 66.

Судьи О.Соколов (Воронеж), В.Медведев, Ш.Циклаури (оба - Москва). Инспектор В.Федулов (Рязань).

14 сентября. Липецк. Стадион Металлург. 1200 зрителей.