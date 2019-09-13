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Спортсменку лишили медали из-за откровенного гардероба

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#дисквалификация
Спортсменку лишили медали из-за откровенного гардероба

Купальник посчитали слишком открытым.

17-летнюю американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США), пишет The Sun. Судьи решили, что своим купальником спортсменка хотела привлечь внимание к ягодицам.

Отмечается, что в американском штате Аляска действует правило, которое регулирует размер купальника. По словам пловчихи, она подвернула плавательный костюм ниже спины, поскольку в нем было неудобно выступать. По словам тренера юной спортсменки Лорен Лангфорд, Уиллис была очень расстроена из-за дисквалификации, уточняют «Известия».

Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, пишет The Sun. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.
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#дисквалификация

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