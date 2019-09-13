В мире
сегодня, 15:32
Спортсменку лишили медали из-за откровенного гардероба
169
Купальник посчитали слишком открытым.
17-летнюю американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США), пишет The Sun. Судьи решили, что своим купальником спортсменка хотела привлечь внимание к ягодицам.
Отмечается, что в американском штате Аляска действует правило, которое регулирует размер купальника. По словам пловчихи, она подвернула плавательный костюм ниже спины, поскольку в нем было неудобно выступать. По словам тренера юной спортсменки Лорен Лангфорд, Уиллис была очень расстроена из-за дисквалификации, уточняют «Известия».
Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, пишет The Sun. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.
Отмечается, что в американском штате Аляска действует правило, которое регулирует размер купальника. По словам пловчихи, она подвернула плавательный костюм ниже спины, поскольку в нем было неудобно выступать. По словам тренера юной спортсменки Лорен Лангфорд, Уиллис была очень расстроена из-за дисквалификации, уточняют «Известия».
Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, пишет The Sun. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.
169