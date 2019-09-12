Общество

сегодня, 16:36

С 16 сентября меняется расписание автобусов №№ 6, 20 и 35

4 611
#транспорт
С 16 сентября меняется расписание автобусов №№ 6, 20 и 35
Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 16 сентября время отправления второго рейса маршрута № 20 «10 микрорайон - Новое заводоуправление» от остановочного пункта «10 микрорайон» будет скорректировано с 7:16 на 7:06;

время отправления первого рейса маршрута № 35 «Ж/д вокзал – с. Косыревка» (будние и выходные дни) от остановочного пункта «Ж/д вокзал» будет скорректировано с 5:32 на 5:26.

в будние дни будет изменено время отправления отдельный рейсов по муниципальному маршруту № 6 «Ж/д вокзал – п. Силикатный».
4 611
#транспорт

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пассажир автобуса №35

59 минут назад
лучше бы они сдвинули в буд дни отправление последнего от Вокзала на более позднее время нежели сейчас 23:07
ответить

кокс

сегодня, 16:59
В чем заключается смысл сдвига первого рейса на какие то 5 мин не очень понятно просто департаменту заняться нечем и постоянно менять расписание туда сюда????????? вообще было бы правильно что бы автобусы ходили с 5 утра и до часу ночи с отчислений от частных перевозчиков на дотации муниципальному транспорту что бы работал с 5 утра до часу ночи.
ответить

777

сегодня, 16:55
Вообще сделать в 05:00 от Вокзала №35 и в 05:00 первый рейс от Пос Сырского а 2-рой рейс на 05:40 уже от Косыревки
ответить

Липчанин

сегодня, 16:51
А УНАС вообще есть кому контролировать движения автобусов? Интервалы между рейсами не поймёшь какие. Хотя на астановка ясно стоит время интервала. Кто их соблюдает? Посетите соседними города где вы и двух минут не стоите на остановках Воронеж, Волгоград, Тула автобусы едут один за одним, работают не до 19 и 20 часов не взирая муниципальный или частный.
ответить

Еще в рубрике

В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану
#Игорь Артамонов #кадры
100
В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану

сегодня, 15:36

Общество
«Вы вообще у меня первая!»
#транспорт #мобильное приложение
33
«Вы вообще у меня первая!»

сегодня, 13:47

Общество
Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества
#энергоснабжение
18
Экскаваторы рвут высоковольтные кабельные линии, оставляя тысячи липчан без электричества

сегодня, 13:27

Общество
Липчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты
#благоустройство
16
Липчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

сегодня, 13:08

Общество
«Правоохранители требуют, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей»
#афера
77
«Правоохранители требуют, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей»

сегодня, 12:55

Общество
Судебно-лингвистическую экспертизу по иску «Строймастера» к блогерам проведет ЛГПУ
#Строймастер #переулок Ячблочкина #ЖК "Авангард"
22
Судебно-лингвистическую экспертизу по иску «Строймастера» к блогерам проведет ЛГПУ

сегодня, 12:42

Общество