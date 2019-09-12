С 16 сентября меняется расписание автобусов №№ 6, 20 и 35

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 16 сентября время отправления второго рейса маршрута № 20 «10 микрорайон - Новое заводоуправление» от остановочного пункта «10 микрорайон» будет скорректировано с 7:16 на 7:06;



время отправления первого рейса маршрута № 35 «Ж/д вокзал – с. Косыревка» (будние и выходные дни) от остановочного пункта «Ж/д вокзал» будет скорректировано с 5:32 на 5:26.



в будние дни будет изменено время отправления отдельный рейсов по муниципальному маршруту № 6 «Ж/д вокзал – п. Силикатный».

