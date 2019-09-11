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26 минут назад

Липецкая вечЁрка: выстрел в лицо, смерть заключенного и «сокольский мясник»

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: выстрел в лицо, смерть заключенного и «сокольский мясник»

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 11 сентября.

«В Липецке многодетной матери выстрелили в лицо из ракетницы». Эту новость читатели сегодня прокомментировали порядка 150 раз. Липчанка Анна Воробьева получила травму во дворе дома №14 по улице Ильича: ей в лицо из пиротехнического устройства «Сигнал охотника» выстрелил сосед. В отношении ее обидчика возбуждено уголовное дело.

Не менее активно липчане высказывались по поводу смерти заключенного. Житель Ингушетии Ахмат Бачалов после суда в Калужской области должен был отбывать наказание на тюремном режиме в Ельце. В конце августа он был доставлен в липецкое СИЗО. 8 августа Ахмет Бачалов был обнаружен мертвым в камере. Родственникам в СИЗО пояснили, что он покончил жизнь самоубийством. Они это объяснение подвергли сомнению.

Тем временем под суд пойдет 39-летний житель Грязей, который пришел в гости и изнасиловал жену хозяина дома. Мужчина, будучи в числе приглашенных на семейное торжество знакомых, воспользовался моментом, когда гости и хозяин дома уснули, и, применив физическую силу, изнасиловал его супругу.

А Липецке перед судом уже предстал «сокольский мясник». Обвиняемый в убийстве и расчленении мужа и жены пытается доказать свою невиновность присяжным. Жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. 5 октября сыщики зашли в дом Эргашева еще раз и сразу же почувствовали запах разложения плоти. Вскрыв пол, полицейские и сотрудники Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области обнаружили в земляной яме упакованные в полиэтилен части человеческих тел.

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#вечЁрка

Комментарии (2)

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Во всём

37 секунд назад
Виноват режим который поощряет приезд чурок в Россию.
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Путин!

5 минут назад
Отменяй депутатскую неприкосновенность , Посмотрим как будут ласкать твою "единую Россию ", Будут Долго с ней говорить и целовать её долго !.
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