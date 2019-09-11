48 минут назад
39-летний житель Грязей пришел в гости и изнасиловал жену хозяина дома
Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 39-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и активно способствовал его расследованию. На время предварительного следствия он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.
Ленка
здрасьте
А мог бы и
100 пудов
Справедливый
Человек