39-летний житель Грязей пришел в гости и изнасиловал жену хозяина дома

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 39-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании.

По данным следствия, ночью 6 июля этого года обвиняемый, будучи в числе приглашенных на семейное торжество знакомых, воспользовался моментом, когда гости и хозяин дома уснули, и, применив физическую силу, изнасиловал его супругу. После совершения преступления он скрылся. О произошедшем потерпевшая заявила в правоохранительные органы.



В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и активно способствовал его расследованию. На время предварительного следствия он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.





