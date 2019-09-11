Происшествия

48 минут назад

39-летний житель Грязей пришел в гости и изнасиловал жену хозяина дома

6 1191
#изнасилование
39-летний житель Грязей пришел в гости и изнасиловал жену хозяина дома

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в 39-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании.

По данным следствия, ночью 6 июля этого года обвиняемый, будучи в числе приглашенных  на семейное торжество знакомых, воспользовался моментом, когда гости и хозяин дома уснули, и, применив физическую силу, изнасиловал его супругу. После совершения преступления он скрылся. О произошедшем потерпевшая заявила в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и активно способствовал его расследованию. На время предварительного следствия он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд.


6 1191
#изнасилование

Комментарии (6)

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Ленка

1 минуту назад
Отрезать ему иички с колбасочкой за такое.
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здрасьте

2 минуты назад
Вот это поворот ! Ну и маньяк.
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А мог бы и

5 минут назад
тройнячёк замутить
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100 пудов

6 минут назад
алкашня сама дала
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Справедливый

9 минут назад
Нихера у хозяина дома друзья !
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Человек

11 минут назад
Ха-ха ну и шкура
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