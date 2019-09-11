Происшествия

54 минуты назад

Обвиняемый в убийстве и расчленении мужа и жены пытается доказать свою невиновность присяжным

11 1030
#убийство двух лиц
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Обвиняемый в убийстве и расчленении мужа и жены пытается доказать свою невиновность присяжным

Рустам Эргашев, которого прозвали «сокольским мясником, заявляет о своей непричастности к преступлениям.

Жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники.

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Под подозрение правоохранителей сразу же попал узбек Рустам Эргашев, недавно купивший дом на этой же улице, тем более, что он пропал после того, как и Мартыновы. Обыске дома Эргашева в сентябре не принес никаких результатов. 5 октября сыщики зашли в дом Эргашева еще раз и сразу же почувствовали запах разложения. Вскрыв пол, полицейские и сотрудники Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области  обнаружили в земляной яме упакованные в полиэтилен части человеческих тел.

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Расследованием дела «сокольского мясника» занялась специально созданная следственная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты Следственного управления. В результате розысков  Рустама Эргашева задержали в одном из гаражных кооперативов города. Увидев полицейских, Эргашев попытался (безуспешно) свести счеты с жизнью.

После оказания медицинской помощи подозреваемого в убийстве супругов Мартыновых арестовали. В ходе расследования мужчина отказался от дачи показаний, выдвинув версию о своей непричастности к преступлению. Его доводы о том, что он ничего не знал, что был в Москве во время убийства супругов Мартыновых следствие расценило как попытку избежать уголовной ответственности. Но, очевидно, окрыленный рядом недавних оправдательных приговоров, вынесенных липецкими судами присяжных заседателей по делам об убийствах, Рустам Эргашев решил попытать счастья в этом виде судопроизводства.

По данным GOROD48, помимо косвенных улик вину подсудимого докажут как свидетели, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, так и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела в один из пакетов, найденных под полом жилища подсудимого.

Сегодня в 10:30 Рустаму Эргашеву в процессе с участием присяжных заседателей в областном суде начали зачитывать обвинительное заключение по его уголовному делу. Подсудимого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью») и ч. 1 ст. 244 УК РФ.(«надругательство над телами умерших»). Следствие считает, что преступление он совершал с особой жестокостью, так как осознавал, что причинение большого количества телесных повреждений тупым твердым предметом и орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, влечет острую физическую боль, мучения и страдания истязуемых людей.

Санкции данных статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни.
11 1030
#убийство двух лиц
1

Комментарии (11)

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мерзкие нотки

13 минут назад
лапедусского)
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око в око

14 минут назад
его папка мамка братышка родина тоже надо в пакет складвать родственикам убитых
ответить

И вооще

18 минут назад
19 лет.
ответить

Да переработайте его

24 минуты назад
На корм собачий вот и все)
ответить

Нонка

31 минуту назад
Изувер ,зверек ,грач Гнать из России Всех до единого и тогото подвесить на крыле СУ -27
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Ну и где все противники смертной казни?
ответить

Но!

36 минут назад
========, сначала четвертовать
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Чикатило

37 минут назад
Его бы самого расчленить, и скормить собакам! Ха-ха-ха...
ответить

========

43 минуты назад
сжечь чурку и всех делов
ответить

кто они ?

44 минуты назад
Интересно,какие же свидетели были в тот злополучный день? Что они говорят ?
ответить
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