Происшествия

13 минут назад

В липецком СИЗО погиб заключенный

5 399
#СИЗО #гибель
В липецком СИЗО погиб заключенный

Родственники погибшего считают, что он умер от пыток

Координатор проекта "Gulagu.net" Борис Ушаков обратился в Следственный комитет России и ФСИН РФ с заявлением, в котором просит организовать проверку обстоятельств гибели Бачалова, которая произошла 8 сентября.

Житель Ингушетии Ахмат Бачалов после суда в Калужской области должен был отбывать наказание на тюремном режиме в Ельце. В конце августа он был доставлен в липецкое СИЗО. 8 августа Ахмет Бачалов был обнаружен мертвым в камере. Родственникам в СИЗО пояснили, что он покончил жизнь самоубийством.

Как пишет Борис Ушаков в Следственный Комитет, а также президенту страны и генпрокурору, Бачалов «не был склонен к самоубийству, у него были большие планы на жизнь, после освобождения он планировал воспитывать и обеспечивать своих детей… Также на теле Бачалова имеется множество повреждений, на кистях рук, на ногах, на шее… Как утверждают родственники, что суд – мед – эксперт пояснил, что не верит в суицид и когда его родственники начали снимать, чтобы записать его пояснения, он убежал…»

Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, 8 сентября около 6 утра в одной из камер режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 обнаружено тело осужденного, совершившего акт суицида.

Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа и судебно-медицинский эксперт. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту в УФСИН России по Липецкой области проводится проверка. Материалы проверки будут направлены в Правобережные отдел СУ СК по Липецкой области для принятия процессуального решения. 

5 399
#СИЗО #гибель

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Санёк

2 минуты назад
Замнут,рука руку моет.А в Липецких зонах это возможно.
ответить

?

4 минуты назад
В тюрьме нет видеонаблюдения????
ответить

++++

4 минуты назад
То августа,то сентября. Уж определитесь.
ответить

СМЭ

5 минут назад
Сталин-психиатр.,Ты болен Коба, твой конец очевиден...
ответить

Сталин-психиатр.

9 минут назад
Эта страна не пригодна для жизни. Бегите, глупцы!!! Конец очевиден и близок.
ответить

Еще в рубрике

Автомобиль такси выбросило с дороги на улице Космонавтов после столкновения с «Калиной»
#Авария #ДТП
18
Автомобиль такси выбросило с дороги на улице Космонавтов после столкновения с «Калиной»

вчера, 22:00

Происшествия
В Липецке начался суд над полицейскими, обвиняемыми в мошенничестве
#взятка #мошенничество
32
В Липецке начался суд над полицейскими, обвиняемыми в мошенничестве

вчера, 17:39

Происшествия
Следователи просят откликнуться свидетелей гибели сотрудника УФСИН на дороге Усмань – село Завальное
#авария #ДТП
9
Следователи просят откликнуться свидетелей гибели сотрудника УФСИН на дороге Усмань – село Завальное

вчера, 15:37

Происшествия
На базе отдыха угнали «Фольксваген Туарег»
#угон
10
На базе отдыха угнали «Фольксваген Туарег»

вчера, 15:25

Происшествия
Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели
#авария #ДТП
6
Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели

вчера, 11:50

Происшествия
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал
#нарушение ПДД #светофор
28
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал

вчера, 11:09

Происшествия