В липецком СИЗО погиб заключенный

Родственники погибшего считают, что он умер от пыток

Координатор проекта "Gulagu.net" Борис Ушаков обратился в Следственный комитет России и ФСИН РФ с заявлением, в котором просит организовать проверку обстоятельств гибели Бачалова, которая произошла 8 сентября.



Житель Ингушетии Ахмат Бачалов после суда в Калужской области должен был отбывать наказание на тюремном режиме в Ельце. В конце августа он был доставлен в липецкое СИЗО. 8 августа Ахмет Бачалов был обнаружен мертвым в камере. Родственникам в СИЗО пояснили, что он покончил жизнь самоубийством.



Как пишет Борис Ушаков в Следственный Комитет, а также президенту страны и генпрокурору, Бачалов «не был склонен к самоубийству, у него были большие планы на жизнь, после освобождения он планировал воспитывать и обеспечивать своих детей… Также на теле Бачалова имеется множество повреждений, на кистях рук, на ногах, на шее… Как утверждают родственники, что суд – мед – эксперт пояснил, что не верит в суицид и когда его родственники начали снимать, чтобы записать его пояснения, он убежал…»



Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, 8 сентября около 6 утра в одной из камер режимного корпуса ФКУ СИЗО-1 обнаружено тело осужденного, совершившего акт суицида.



Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа и судебно-медицинский эксперт. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.



По данному факту в УФСИН России по Липецкой области проводится проверка. Материалы проверки будут направлены в Правобережные отдел СУ СК по Липецкой области для принятия процессуального решения.



