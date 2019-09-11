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Полиция возбудила дело по факту выстрела из ракетницы в лицо многодетной матери

18 987
#выстрел в лицо
Полиция возбудила дело по факту выстрела из ракетницы в лицо многодетной матери

Подозреваемым по делу проходит 63-летний сосед женщины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, дело возбуждено по ч.2 ст.115 п. «в» УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с  применением предметов, используемых в качестве оружия").

Ход расследования взят под контроль прокуратурой Октябрьского района Липецка.

Напомним, что липчанка  Анна Воробьева получила травму во дворе дома №14 по улице Ильича: ей в лицо из пиротехнического устройства «Сигнал охотника» выстрелил сосед. 

Женщину доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась, так как является многодетной матерью и не может оставить детей на время лечения.

18 987
#выстрел в лицо

Комментарии (19)

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Светлана

19 секунд назад
Да, вряд ли этот негодяй что-то понимал. Мозгов у него либо совсем не было никогда, либо к 63 годам они высохли полностью. С мозгами такое не сделают
ответить

Да

2 минуты назад
Дедуля. У каждого своя причина может быть. У кого то мужья чужие, у кого то конфликт с соседями, а кто то просто замечание распоясавшемуся хаму сделает и что, надо вот так уродовать? Вы в своем уме. Да лично вы, завтра может толкнет кого случайно, а в вас из ракетницы в лицо и дело откроют причинение лёгкого вреда здоровью. Как вы то заверещите? А тут прямой прицедент. Лёгкий вред здоровью и гуляй. Не правильно мыслите
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Дедуля

9 минут назад
Это расплата,за чужих мужей
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Один

9 минут назад
))))), НЛП... наверное. Гипнотизеры хреновы.))
ответить

Да

10 минут назад
Надо жаловаться. Правильно пишите. Это не случайность, это целенаправленное действие и это не лёгкий вред здоровью. Человек, совершивший это, должен был понимать, да и понимал срокее всего, что он мог повредить жертве глаза, мог ее убить. Но в данном случае, это минимум пластика. Потерпевшей нужен хороший адвокат. По той статье, что возбудили приговор будет мягкий. И какой пример другим то, убивай не хочу. И в данном случае совершенно не важно признано ли орудием ракетница или нет. В берёзке мальчишка повредил девочке глаз, , там дети все что угодно и игра и неосторожность. Так какой резонанс был? А тут прям лёгкий вред здоровью. Да слава богу, что лёгкий, пострадавшей повезло, ну а если бы ослепла. Тет другая статья нужна и наказание другое
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кокс

17 минут назад
Не на ту женщину напал а то бы была статья на город 48 В Липецке пропал 63-летний мужчина с последующей статьей в Липецке найдет мертвым 63-летний мужчина дерыка в шеи а пишется что легкий вред здоровью да это и психологически какая травма.
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кокс

19 минут назад
не хрена себе легко вреда когда дырка в шеи не на того дед попал а то бы была статья в Липецке пропал 63-летний мужчина
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Я

19 минут назад
Маруся, у молоканова замов человек 10 зря вы так думаете
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Дело

32 минуты назад
Возбудили дело, вот это дело.
ответить

Маруся

33 минуты назад
Житель, потому что оне сейчас без начальства. Главный вчера уволился. Это как в пословице - руководитель уехал в отпуск - отдохнул весь коллектив.
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