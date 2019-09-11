сегодня, 16:35
Полиция возбудила дело по факту выстрела из ракетницы в лицо многодетной матери
Подозреваемым по делу проходит 63-летний сосед женщины.
Ход расследования взят под контроль прокуратурой Октябрьского района Липецка.
Напомним, что липчанка Анна Воробьева получила травму во дворе дома №14 по улице Ильича: ей в лицо из пиротехнического устройства «Сигнал охотника» выстрелил сосед.
Женщину доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась, так как является многодетной матерью и не может оставить детей на время лечения.
Светлана
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