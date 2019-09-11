Полиция возбудила дело по факту выстрела из ракетницы в лицо многодетной матери

Подозреваемым по делу проходит 63-летний сосед женщины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, дело возбуждено по ч.2 ст.115 п. «в» УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Ход расследования взят под контроль прокуратурой Октябрьского района Липецка.

Напомним, что липчанка Анна Воробьева получила травму во дворе дома №14 по улице Ильича : ей в лицо из пиротехнического устройства «Сигнал охотника» выстрелил сосед.

Женщину доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась, так как является многодетной матерью и не может оставить детей на время лечения.