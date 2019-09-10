В Липецке начался суд над полицейским, обвиняемым в мошенничестве

Сегодня в Правобережном суде Липецка началось судебное разбирательство по делу двух бывших участковых отдела полиции №5 Виталия Володина и Сергея Зелепукина. Оба обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, которую сегодня огласил гособвинитель, 14 февраля этого года Володин стал свидетелем незначительного ДТП на одной из сокольских улиц, виновник которого скрылся. Проверив по базе данных номер автомобиля виновника аварии, Володин и Зелепукин вышли на собственника машины - Сергея Буева. Володин связался с ним, сообщил о происшествии и об ответственности за оставление места ДТП, а также предложил встретиться в отделе полиции №5. Оказалось, что за рулем машины в момент аварии находилась жена Буева.Участковые изготовили рапорт о ДТП, продемонстрировали его Буеву, и заявили, что проводят проверку по делу об аварии. Полицейские намекнули, что проверку могут и не проводить и тогда жена Буева избежит ответственности за оставление места за ДТП. За свою забывчивость участковые потребовали деньги.Выслушав предложение полицейских, владелец машины обратился в правоохранительные органы. В этот же вечер, участковые, находясь в здании отдела полиции, получили от него 5 000 рублей.В действительности участковые проверку по факту ДТП не осуществляли, проведение такой проверки им не поручалось, принимать какие-либо процессуальные решения по факту ДТП Володин и Зелепукин уполномочены не были.На сегодняшнем судебном заседании Буев повторил свою историю. Он рассказал, что после звонка полицейского перезвонил жене. Та подтвердила факт ДТП. Вечером 15 февраля они приехали в отдел полиции, где встретились с участковыми. Супругам рассказали, что оставление места ДТП грозит лишением водительских прав. А пересдать на новые очень сложно. При этом разговоре в кабинете кроме Зелепукина и Володина находились другие сотрудники полиции, которые между делом поддакивали участковым.- Я предложил, что может «огурчик в кобуру» можно засунуть, но услышал в ответ, что так уже вопросы не решаются, - рассказал Буев в суде. – Тогда я спросил – «сколько?». Володин в этот момент вышел из кабинета, а Зелепукин сказал «30». Я начал торговаться. Сговорились на пяти тысячах рублей. Когда я вышел в коридор, Володин спросил, договорились ли мы, и сказал, что деньги нужно привезти сейчас, а то я потом «заряженный приеду».Дома Буев взял деньги и отправился обратно в полицию уже один. По дороге решил сфотографировать купюру и позвонить по телефону доверия УМВД. Жену при этом в курс дела не поставил.В кабинете, где шел первый раз разговор, было много полицейских. Он заглянул туда, чтобы его увидели. Вышел Володин. С ним они прошли в другой кабинет. Там Буев вложил в еженедельник купюру и ушел. На выходе с территории отдела полиции его встретил незнакомец и спросил, куда тот дел деньги. Буев рассказал и поехал домой.При этом все диалоги он писал на диктофон, спрятанный во флешку, купленный через один из китайских сайтов. А объяснил такое поведение тем, что не поверил в оперативность работу полицейских и заподозрил что-то неладное.- Я однажды писал заявление о мошенничестве, а к нему прилагал банковские реквизиты и прочую информацию,- рассказал Буев. – Спустя месяц приехал в отдел полиции. Кроме заявления ничего не увидел, как и результатов расследования.Рассказ потерпевшего вызвал вопросы у стороны обвиняемых. Адвоката Володина заинтересовало несколько обстоятельств. Например, кто же первым предложил не пускать в ход дело, в том числе за деньги. Буев, подтвердил, что он.- Вы понимали, что предлагали взятку сотруднику полиции, - последовал еще один вопрос.- Да, - ответил Буев.- А зачем вы позвонили по телефону доверия, - спросил адвокат Зелепукина.- Чтобы сотрудников полиции наказали за намеки решить вопросы за деньги, - ответил потерпевший.- Тогда зачем вы повезли деньги, - логично прозвучал другой вопрос.- Ну как же, чтобы полицейские не пустили в ход рапорт, и жену не лишили прав, - продолжил Буев.На самом деле вопросов было гораздо больше, но по техническим причинам все их не удалось задать, поэтому допрос потерпевшего продолжится в следующем судебном заседании.Кстати, на сегодня в суде только Володин признал свою вину частично. Зелепукин уверял, что он к преступлению, в котором обвиняется органами следствия, не имеет никакого отношения.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по результатам служебное проверки проведённой ОРЧ СБ УМВД РФ по Липецкой области оба обвиняемых уже уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.