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14 минут назад

«Ладу» в районе Аглофабрики «разул» 28-летний тамбовчанин

Крадеными колесами мужчина вернул долг приятелю.

18 марта в полицию с заявлением о краже дисков и колес с автомобиля «Лада Веста» обратился 45-летний липчанин. Машину «разули» ночью в районе Аглофабрики. Ущерб составил 66 тысяч рублей.

«В краже подозревают 28-летнего жителя Тамбова. Похищенное он отдал другу в счет раннее взятого у него долга. Знакомый, не подозревая, что колеса краденые, установил их на свой автомобиль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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