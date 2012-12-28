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Происшествия
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14 минут назад
«Ладу» в районе Аглофабрики «разул» 28-летний тамбовчанин
Крадеными колесами мужчина вернул долг приятелю.
«В краже подозревают 28-летнего жителя Тамбова. Похищенное он отдал другу в счет раннее взятого у него долга. Знакомый, не подозревая, что колеса краденые, установил их на свой автомобиль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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