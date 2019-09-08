Общество

22 минуты назад

Руководитель ансамбля «Казаки России» показал впечатления от выборов языком танца

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#выборы главы региона
Руководитель ансамбля «Казаки России» показал впечатления от выборов языком танца
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В пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области, где сегодня эксперты, политики и известные личане рассказывают о ходе выборов, побывал художественный руководитель государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов.

На просьбу корреспондента GOROD48 показать языком танца эмоции от выборов знаменитый артист ответил несколькими элементами народной пляски. 

По словам Леонида Милованова, сегодня он вместе с женой проголосовал за достойного человека.

158
#выборы главы региона

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