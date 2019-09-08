Неделя 48
51 минуту назад
Будущее теперь уже не то, что раньше
Итоги недели.
Сегодня - День выборов. GOROD48 будет держать липчан в курсе голосования до объявления имени избранного главы региона.
По словам председателя облизбиркома Юрия Алтухова, «впервые в Липецкой области выборы главы региона будут беспрецедентно открытыми». Более того, как только в 20.00 закроются избирательные участки, в шести территориальных избирательных комиссиях, пять из которых в Липецке и один - в Ельце, состоится жеребьевка, по результатам которой определятся по три участковых комиссии, члены которых вручную пересчитают голоса избирателей после того, как их сосчитают комплексы обработки избирательных бюллетеней (см. «Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку»). Если возникнут разночтения, что верными будут признаны результаты ручного пересчета голосов. В свою очередь, «В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства». О всех нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
На этом - все о политике. А итоги недели мы начнем с происшествия, которое, закончись оно жертвами, сделало бы Липецкую область известной на весь мир: «В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34». Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке разойтись боевые машины столкнулись еще раз (при этом в двигатель одного из самолетов попали обломки). Несмотря на серьезные повреждения, оба истребителя удалось посадить. Пилоты живы.
- Без комментариев. Идет расследование инцидента, - сказал GOROD48 начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.
А вот какие события поразили личан на прошедшей неделе:
Учиться, учиться, учиться... Ленин не завещал, Ленин ручку расписывал
Календарь подарил детям в этом году дополнительный день к каникулам. Поэтому День знаний наступил 2 сентября. В этот понедельник «Двери распахнули 277 липецких школ». Вместе со школами в новый учебный год в Липецкой области вошли 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования, 30 техникумов и колледжей, социальные центры для сирот и инвалидов и… исправительные колонии! «Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки». За парты в школах при исправительных учреждениях Липецкой области сели более 900 осужденных (помимо среднего образования они приобретут востребованные на воле специальности токаря-универсала, каменщика, электрогазосварщика, стропальщика, слесаря по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара и швеи).
В первый раз в первый класс в регионе пошли 13,5 тысячи детей. Для 5,5 тысячи ребят этот учебный год станет последним - они выпускники. Горячим питанием в этом году обеспечат более 90% учеников липецких школ. Треть из них питаются в школе один раз, две трети - дважды за день. Отследить питание своего ребенка и оплату обедов родители школьников Ельца и Липецка смогут через программу «БАРС. Образование - Электронная школа». Взрослые смогут контролировать меню своего ребенка и оплачивать его, в том числе... в кредит!
В этом году праздничная линейка не прошла всего в одном учебном заведении - школе на Манеже, которую не построила в срок тамбовское ООО «Сталь-М». Достроить ее велено уволенному за несколько дней до начала нового учебного года с формулировкой «по собственному желанию» председателю департамента образования мэрии. «Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы». Бывшему чиновнику поставлена задача сдать объект-долгострой на улице 50 лет НЛМК Манеже в эксплуатацию к следующему 1 сентября.
Из-за этого косяка в Липецке ввели в строй всего одну школу - в микрорайоне «Победа». «IT-школу в Липецке открыли трансформеры». 2 сентября ученики школы №26 впервые переступили ее порог. Это, по большей части, первоклашки - их четыре класса на 120 учеников. В этом заведении пока вакантны 270 мест. Также в этот день корреспондент GOROD48 побывал в единственной в России цыганской школе - №4 имени Лидии Александровны Смык на легендарной Зое Космодемьянской (дурной славой эта улица пользовалась в лихие 90-е и в первые десять лет после них).
- За десять последних лет люди поняли, что не нужно заниматься наркотой, что нельзя воровать. Зачем тюрьма? Образумились люди. По Зое Космодемьянской любой человек в темное время суток может безбоязненно пройти от начала до конца. И ничего не случится. Может, потому, что улица освещена хорошо, - подсмеивается 33-летний цыган Артур Лебедев, у которого тут учится во втором классе сын, а в следующем году сюда придет дочь.
В малоформатном среднем общеобразовательном учебном заведении - девять классов. 105 учеников из 125 - цыгане. И тут - идиллия (см. «Наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют!»). Эта школа, конечно, не фонтан по сравнению с той же 26-й, но отсутствие супер-пупер технологий, которыми напичканы новостройки, тут компенсируется иными вещами. Педагоги цыганской школы понимают, что звезд с неба их ученикам не хватать, поэтому дают ученикам больше любви, чем академических знаний. А это, в свою очередь, ценят как школьники, так и их родители, бабушки и дедушки.
Брошенные дети часто живут с родителями
На первой неделе сентября с детьми случилось много событий, многие из которых прошли по графе происшествие.
Так, «В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика». Обвитого пуповиной младенца вначале передали в перинатальный центр больницы «Липецк-Мед», а уже оттуда отправили в детскую областную больницу.
- Ребенок доношенный здоровый. Возраст - первые сутки. Вес - 4200 граммов, рост 52 сантиметра, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
«Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена».
На следующий день «В Липецке из окна выпал ребенок». Четырехлетнего мальчика доставили в больницу. У него диагностированы несколько переломов, ушибы внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма. Обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, изучают сотрудники правоохранительных органов. Также «Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка» - родители оставили девочку под присмотром старших детей и ушли из дома, а когда вернулись, поняли, что малышка нуждается в медицинской помощи (в областной клинике ребенку поставили диагноз «ушиб головного мозга»).
А в четверг «16-летний парень получил удар током на железной дороге». Юноша находится в крайне тяжелом состоянии - у него обожжено 70% тела. Врачи постараются стабилизировать его состояние, после чего подростка отправят в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.
Но не все детские истории были трагичными.
Так, «Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога». В основе коллективного обращения к врио губернатора - история Натальи Буданцевой, жительницы Добринского района, малолетней дочери которой поставили страшный диагноз: «двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени». Мама добилась проведения ребенку кохлеарной имплантации, которая может дать шанс ее девочке на полноценную жизнь, но обучение слуху потребовало участия специалиста. И такой педагог нашелся в ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Татьяна Котюхова помогала многим малышам, но 1 сентября руководство Центра решило оторвать ее от любимой работы, предоставив другую. В итоге не нашедшая понимания начальства сурдопедагог решила уйти на год в творческий отпуск.
После обращения GOROD48 в областное управление образования и науки проблема была решена: 9 сентября Татьяна Котюхова выходит на свою прежнюю работу. И это - отличная новость для детей-инвалидов и их родителей!
3 сентября «Следственный комитет распространил ориентировку на пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку». Она ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и пропала. СКР по Липецкой области возбудил по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка уголовное дело, а полиция, МЧС и волонтеры стали прочесывать окрестности села Паниковец Елецкого района, где живет семья пропавшей
Корреспондент GOROD48 побывал в поставленном на уши селе. Что рассказали ему односельчане, можно прочитать в публикации «Пропавшая в Липецкой области девочка искала защиту в церкви». К счастью, худшего не случилось - вечером 3 сентября GOROD48 сообщил, что «Пропавшая в Липецкой области девочка найдена». Оказалось, что ребенок был в Москве с отцом. Теперь «Семьей пропавшей девочки займется прокуратура»: по предварительным данным, причиной того, что глубоко верующие родители, сторонящиеся светского образа жизни, решили увезти ребенка в Москву, стало их нежелание отдавать дочь в школу.
- Любой ребенок имеет гарантированное государством законное право на получение образования. Его реализацию должны обеспечивать органы образования и родители ребенка. Мы проведем беседу с ее родителями, при необходимости окажем психологическую поддержку семье. Будет сделано все для того, чтобы ребенок получал знания в легальном образовательном учреждении, например, воскресной школе или православной гимназии, если того требует уклад семьи девочки, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова.
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож
2 сентября GOROD48 сообщил: «Быханов сад» открыли!» В 18.00 началась церемония открытия парка после длившейся все лето реконструкции. За чуть более ста дней тут обновили более 20 000 квадратных метров покрытия пешеходных дорожек, отсыпали 10 километров тропинок-беговых дорожек, полностью заменили систему освещения, установили более ста скамеек, смонтировали детские площадки и теннисные корты. Авторы проекта максимально сохранили зеленые насаждения, а ротанговые олени уже стали визитной карточкой нового Быханова сада. На месте старой танцплощадки создан амфитеатр, а там, где был павильон «Строитель», к ноябрю возведут новый многофункциональный спортивный центр «Времена года».
На открытие обновленного нового парка специально приехал президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф (он выделил на его реконструкцию 127 млн рублей). Он назвал Быханов сад парком европейского уровня. На этой же неделе «Начался второй этап реконструкции Парка металлургов». Работы продлятся два месяца. Будет реконструирована одна из аллей парка, построены универсальные спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбола и для занятий воркаутом, появится поляна для отдыха и игр. По периметру парка проложат освещенную вело- и беговую дорожку длиной два километра, которая зимой станет лыжной трассой.
А в минувшую пятницу «В Военном городке открыли стадион». Абсолютно новый стадион «Авиатор» появился на месте ранее убитого. Построил объект предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в коренную реконструкцию стадиона личные 20 миллионов рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил при содействии врио губернатора Минспорт. Тут же появилось взамен снесенного новое административное помещение, раздевалки и душевые для спортсменов. Сбоку от футбольного поля появились волейбольная и баскетбольная площадки, скоро возведут трибуны.
В тот же день открыли и Центральный рынок после пяти месяцев реконструкции. Здание 1988 года постройки значительно преобразилось изнутри. При кажущемся визуально уменьшении торговых мест в реконструированном помещении их стало даже больше, что привело к дефициту... продавцов! Первый этап реконструкции рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка галерее появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.
Асфальта бояться - вообще не ходить!
1 сентября липчанам было обещано возобновление движения автотранспорта по попавшему в глубокую реконструкцию проспекту Победы, но на последней неделе августа на сессии городского Совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин, отвечая на вопрос депутата Веры Урываевой, сказал, что «по экспертному мнению» движение откроют 5 сентября.
И тут с Горы прилетел волшебный пендель, и движение по проспекту Победы открыли, как и обещали, 1 сентября. Правда, не утром, а вечером. И частично. А за ночь «На проспекте Победы в Липецке за ночь уложили недостающий асфальт». Позже GOROD48 озвучил новое обещание чиновников - «Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября». К этому времени подрядчик уложит последний слой асфальта (в итоге усиленное асфальтобетонное покрытие отремонтированного участка проспекта дороги - от памятника Танкистам до автовокзала - достигнет толщины 24 см).
4 сентября «Энергетикам порвали сети на улице Папина». По иронии судьбы водопровод диаметром 300 мм порвал экскаватор подрядной организации, которая по заказу АО «ЛГЭК» рыла траншею под укладку высоковольтного кабеля. Воздушная высоковольтка должна уйти под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП. Это делается для того, чтобы сделать эту улицу полноценным дублером проспекта Победы на время второго этапа ее реконструкции (в следующем году ООО «Руслан-1» начнет обустраивать не нем шестиполосную дорогу от автовокзала до площади Победы). В итоге без холодного водоснабжения остались дома на улицах Юных Натуралистов, Доватора, Папина, Мирной, Урожайной, Биологической и Перова.
Стоит отдать ЛГЭКу должное: им понадобилось менее суток, чтобы заявить, что «Авария на улице Папина устранена».
Говоря о благоустройстве, нельзя не отметить новость о том, что «Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка». Как сообщает пресс-служба городской администрации, плитку уложат на территории ДК «Рудничный», в Сселках, тротуарах на улицах Меркулова и Физкультурной, улице Писарева, Бородинской, Замятина, Белянского, возле школ искусств. Плитку накануне нового учебного года уже уложили вместо растрескавшегося асфальта на территории детского сада №12 в поселке Новая Жизнь.
По этому поводу возникают два вопроса. Первый: если эта плитка так хороша, зачем было ее убирать из попавших под обновление парков, улиц и скверов? Если плитка стара и плоха, зачем ее отдали детям, которым, как известно - все лучшее?
Эти вопросы адресованы городским чиновникам. Которые уже вложили в разработку программы «Умный город» без малого миллион рублей. Такой вклад, правда, вызвал недоумение аудиторов. Счетная палата Липецка предоставила на этой неделе итоги проверки использования денежных средств мэрией, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2024 годы» за прошлый год и текущий период 2019 года. Так вот, в прошлом году на нее потрачено 970 тысяч рублей, при этом средства были ушли лишь на разработку любимого детища экс-вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой концепции «Умного города». Все остальные программы за полтора года не получили ни копейки - ни кластер «Липецкие курорты», ни программа безопасности образовательных учреждений (родители школьников по-прежнему оплачивают охрану школ сами, что, кстати, противозаконно), ни оборудование автоматическими тепловыми пунктами бюджетных организаций.
А теперь - па-па-пам! Все расходы на разработку концепции «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей, на премии чиновникам выдано 511 тысяч бюджетных рублей! То есть чиновники заплатили себе за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.
- А где же результат? - спросил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- По завершению года, - ответила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко (см. «Умный город»: в мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье»).
Ну и ну!
«В Липецке лев напал на зрительницу циркового представления». 25-летняя женщина получила серьезные травмы.
- Работники цирка просили меня не обращаться в полицию, обещали оплатить лечение, оказать любую помощь. Я попросила справки на животное, что оно не бешеное. Мне принесли справку на ягуара, что он здоров. И все. Циркачи вообще потом исчезли, а сейчас они уже гастролируют в Саратове. Посмотрите на мое лицо. Я чуть не потеряла глаз, спасибо врачи спасли его. Порвана щека. Мне теперь нужна косметическая операция. Кто мне ее оплатит?
В свою очередь циркачи заявили, что у пострадавшей не было к ним претензий (см. «Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»).
А еще в нашу традиционную рубрику попала новость о том, как «Администратор фитнес-центра обокрала спортивный магазин». Девушка зашла в ТРЦ «Европа», выбрала себе майку и два женских топа для занятий спортом (уложившись в 2 611 рублей 55 копеек), сложила все в рюкзак и скрылась с места преступления. Оказывается, форма ей понадобилась для того, чтобы достойно представлять своего работодателя в фитнес-центре!
По словам председателя облизбиркома Юрия Алтухова, «впервые в Липецкой области выборы главы региона будут беспрецедентно открытыми». Более того, как только в 20.00 закроются избирательные участки, в шести территориальных избирательных комиссиях, пять из которых в Липецке и один - в Ельце, состоится жеребьевка, по результатам которой определятся по три участковых комиссии, члены которых вручную пересчитают голоса избирателей после того, как их сосчитают комплексы обработки избирательных бюллетеней (см. «Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку»). Если возникнут разночтения, что верными будут признаны результаты ручного пересчета голосов. В свою очередь, «В день выборов прокуратура намерена жестко пресекать нарушения избирательного законодательства». О всех нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
На этом - все о политике. А итоги недели мы начнем с происшествия, которое, закончись оно жертвами, сделало бы Липецкую область известной на весь мир: «В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34». Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке разойтись боевые машины столкнулись еще раз (при этом в двигатель одного из самолетов попали обломки). Несмотря на серьезные повреждения, оба истребителя удалось посадить. Пилоты живы.
- Без комментариев. Идет расследование инцидента, - сказал GOROD48 начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.
А вот какие события поразили личан на прошедшей неделе:
Учиться, учиться, учиться... Ленин не завещал, Ленин ручку расписывал
Календарь подарил детям в этом году дополнительный день к каникулам. Поэтому День знаний наступил 2 сентября. В этот понедельник «Двери распахнули 277 липецких школ». Вместе со школами в новый учебный год в Липецкой области вошли 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования, 30 техникумов и колледжей, социальные центры для сирот и инвалидов и… исправительные колонии! «Для приступивших к занятиям в школах заключенных тоже прошли торжественные линейки». За парты в школах при исправительных учреждениях Липецкой области сели более 900 осужденных (помимо среднего образования они приобретут востребованные на воле специальности токаря-универсала, каменщика, электрогазосварщика, стропальщика, слесаря по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара и швеи).
В первый раз в первый класс в регионе пошли 13,5 тысячи детей. Для 5,5 тысячи ребят этот учебный год станет последним - они выпускники. Горячим питанием в этом году обеспечат более 90% учеников липецких школ. Треть из них питаются в школе один раз, две трети - дважды за день. Отследить питание своего ребенка и оплату обедов родители школьников Ельца и Липецка смогут через программу «БАРС. Образование - Электронная школа». Взрослые смогут контролировать меню своего ребенка и оплачивать его, в том числе... в кредит!
В этом году праздничная линейка не прошла всего в одном учебном заведении - школе на Манеже, которую не построила в срок тамбовское ООО «Сталь-М». Достроить ее велено уволенному за несколько дней до начала нового учебного года с формулировкой «по собственному желанию» председателю департамента образования мэрии. «Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы». Бывшему чиновнику поставлена задача сдать объект-долгострой на улице 50 лет НЛМК Манеже в эксплуатацию к следующему 1 сентября.
Из-за этого косяка в Липецке ввели в строй всего одну школу - в микрорайоне «Победа». «IT-школу в Липецке открыли трансформеры». 2 сентября ученики школы №26 впервые переступили ее порог. Это, по большей части, первоклашки - их четыре класса на 120 учеников. В этом заведении пока вакантны 270 мест. Также в этот день корреспондент GOROD48 побывал в единственной в России цыганской школе - №4 имени Лидии Александровны Смык на легендарной Зое Космодемьянской (дурной славой эта улица пользовалась в лихие 90-е и в первые десять лет после них).
- За десять последних лет люди поняли, что не нужно заниматься наркотой, что нельзя воровать. Зачем тюрьма? Образумились люди. По Зое Космодемьянской любой человек в темное время суток может безбоязненно пройти от начала до конца. И ничего не случится. Может, потому, что улица освещена хорошо, - подсмеивается 33-летний цыган Артур Лебедев, у которого тут учится во втором классе сын, а в следующем году сюда придет дочь.
В малоформатном среднем общеобразовательном учебном заведении - девять классов. 105 учеников из 125 - цыгане. И тут - идиллия (см. «Наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют!»). Эта школа, конечно, не фонтан по сравнению с той же 26-й, но отсутствие супер-пупер технологий, которыми напичканы новостройки, тут компенсируется иными вещами. Педагоги цыганской школы понимают, что звезд с неба их ученикам не хватать, поэтому дают ученикам больше любви, чем академических знаний. А это, в свою очередь, ценят как школьники, так и их родители, бабушки и дедушки.
Брошенные дети часто живут с родителями
На первой неделе сентября с детьми случилось много событий, многие из которых прошли по графе происшествие.
Так, «В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика». Обвитого пуповиной младенца вначале передали в перинатальный центр больницы «Липецк-Мед», а уже оттуда отправили в детскую областную больницу.
- Ребенок доношенный здоровый. Возраст - первые сутки. Вес - 4200 граммов, рост 52 сантиметра, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
«Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена».
На следующий день «В Липецке из окна выпал ребенок». Четырехлетнего мальчика доставили в больницу. У него диагностированы несколько переломов, ушибы внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма. Обстоятельства, приведшие к несчастному случаю, изучают сотрудники правоохранительных органов. Также «Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка» - родители оставили девочку под присмотром старших детей и ушли из дома, а когда вернулись, поняли, что малышка нуждается в медицинской помощи (в областной клинике ребенку поставили диагноз «ушиб головного мозга»).
А в четверг «16-летний парень получил удар током на железной дороге». Юноша находится в крайне тяжелом состоянии - у него обожжено 70% тела. Врачи постараются стабилизировать его состояние, после чего подростка отправят в специализированный ожоговый центр Нижнего Новгорода для дальнейшего лечения.
Но не все детские истории были трагичными.
Так, «Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога». В основе коллективного обращения к врио губернатора - история Натальи Буданцевой, жительницы Добринского района, малолетней дочери которой поставили страшный диагноз: «двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени». Мама добилась проведения ребенку кохлеарной имплантации, которая может дать шанс ее девочке на полноценную жизнь, но обучение слуху потребовало участия специалиста. И такой педагог нашелся в ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Татьяна Котюхова помогала многим малышам, но 1 сентября руководство Центра решило оторвать ее от любимой работы, предоставив другую. В итоге не нашедшая понимания начальства сурдопедагог решила уйти на год в творческий отпуск.
После обращения GOROD48 в областное управление образования и науки проблема была решена: 9 сентября Татьяна Котюхова выходит на свою прежнюю работу. И это - отличная новость для детей-инвалидов и их родителей!
3 сентября «Следственный комитет распространил ориентировку на пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку». Она ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и пропала. СКР по Липецкой области возбудил по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка уголовное дело, а полиция, МЧС и волонтеры стали прочесывать окрестности села Паниковец Елецкого района, где живет семья пропавшей
Корреспондент GOROD48 побывал в поставленном на уши селе. Что рассказали ему односельчане, можно прочитать в публикации «Пропавшая в Липецкой области девочка искала защиту в церкви». К счастью, худшего не случилось - вечером 3 сентября GOROD48 сообщил, что «Пропавшая в Липецкой области девочка найдена». Оказалось, что ребенок был в Москве с отцом. Теперь «Семьей пропавшей девочки займется прокуратура»: по предварительным данным, причиной того, что глубоко верующие родители, сторонящиеся светского образа жизни, решили увезти ребенка в Москву, стало их нежелание отдавать дочь в школу.
- Любой ребенок имеет гарантированное государством законное право на получение образования. Его реализацию должны обеспечивать органы образования и родители ребенка. Мы проведем беседу с ее родителями, при необходимости окажем психологическую поддержку семье. Будет сделано все для того, чтобы ребенок получал знания в легальном образовательном учреждении, например, воскресной школе или православной гимназии, если того требует уклад семьи девочки, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова.
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож
2 сентября GOROD48 сообщил: «Быханов сад» открыли!» В 18.00 началась церемония открытия парка после длившейся все лето реконструкции. За чуть более ста дней тут обновили более 20 000 квадратных метров покрытия пешеходных дорожек, отсыпали 10 километров тропинок-беговых дорожек, полностью заменили систему освещения, установили более ста скамеек, смонтировали детские площадки и теннисные корты. Авторы проекта максимально сохранили зеленые насаждения, а ротанговые олени уже стали визитной карточкой нового Быханова сада. На месте старой танцплощадки создан амфитеатр, а там, где был павильон «Строитель», к ноябрю возведут новый многофункциональный спортивный центр «Времена года».
На открытие обновленного нового парка специально приехал президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф (он выделил на его реконструкцию 127 млн рублей). Он назвал Быханов сад парком европейского уровня. На этой же неделе «Начался второй этап реконструкции Парка металлургов». Работы продлятся два месяца. Будет реконструирована одна из аллей парка, построены универсальные спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбола и для занятий воркаутом, появится поляна для отдыха и игр. По периметру парка проложат освещенную вело- и беговую дорожку длиной два километра, которая зимой станет лыжной трассой.
А в минувшую пятницу «В Военном городке открыли стадион». Абсолютно новый стадион «Авиатор» появился на месте ранее убитого. Построил объект предприниматель Владимир Чеботарев. Он вложил в коренную реконструкцию стадиона личные 20 миллионов рублей. Недостающие средства добавили другие бизнесмены, а искусственный футбольный газон Липецку подарил при содействии врио губернатора Минспорт. Тут же появилось взамен снесенного новое административное помещение, раздевалки и душевые для спортсменов. Сбоку от футбольного поля появились волейбольная и баскетбольная площадки, скоро возведут трибуны.
В тот же день открыли и Центральный рынок после пяти месяцев реконструкции. Здание 1988 года постройки значительно преобразилось изнутри. При кажущемся визуально уменьшении торговых мест в реконструированном помещении их стало даже больше, что привело к дефициту... продавцов! Первый этап реконструкции рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка галерее появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.
Асфальта бояться - вообще не ходить!
1 сентября липчанам было обещано возобновление движения автотранспорта по попавшему в глубокую реконструкцию проспекту Победы, но на последней неделе августа на сессии городского Совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин, отвечая на вопрос депутата Веры Урываевой, сказал, что «по экспертному мнению» движение откроют 5 сентября.
И тут с Горы прилетел волшебный пендель, и движение по проспекту Победы открыли, как и обещали, 1 сентября. Правда, не утром, а вечером. И частично. А за ночь «На проспекте Победы в Липецке за ночь уложили недостающий асфальт». Позже GOROD48 озвучил новое обещание чиновников - «Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября». К этому времени подрядчик уложит последний слой асфальта (в итоге усиленное асфальтобетонное покрытие отремонтированного участка проспекта дороги - от памятника Танкистам до автовокзала - достигнет толщины 24 см).
4 сентября «Энергетикам порвали сети на улице Папина». По иронии судьбы водопровод диаметром 300 мм порвал экскаватор подрядной организации, которая по заказу АО «ЛГЭК» рыла траншею под укладку высоковольтного кабеля. Воздушная высоковольтка должна уйти под землю, чтобы освободить улицу Папина от опор ЛЭП. Это делается для того, чтобы сделать эту улицу полноценным дублером проспекта Победы на время второго этапа ее реконструкции (в следующем году ООО «Руслан-1» начнет обустраивать не нем шестиполосную дорогу от автовокзала до площади Победы). В итоге без холодного водоснабжения остались дома на улицах Юных Натуралистов, Доватора, Папина, Мирной, Урожайной, Биологической и Перова.
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Стоит отдать ЛГЭКу должное: им понадобилось менее суток, чтобы заявить, что «Авария на улице Папина устранена».
Говоря о благоустройстве, нельзя не отметить новость о том, что «Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка». Как сообщает пресс-служба городской администрации, плитку уложат на территории ДК «Рудничный», в Сселках, тротуарах на улицах Меркулова и Физкультурной, улице Писарева, Бородинской, Замятина, Белянского, возле школ искусств. Плитку накануне нового учебного года уже уложили вместо растрескавшегося асфальта на территории детского сада №12 в поселке Новая Жизнь.
По этому поводу возникают два вопроса. Первый: если эта плитка так хороша, зачем было ее убирать из попавших под обновление парков, улиц и скверов? Если плитка стара и плоха, зачем ее отдали детям, которым, как известно - все лучшее?
Эти вопросы адресованы городским чиновникам. Которые уже вложили в разработку программы «Умный город» без малого миллион рублей. Такой вклад, правда, вызвал недоумение аудиторов. Счетная палата Липецка предоставила на этой неделе итоги проверки использования денежных средств мэрией, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2024 годы» за прошлый год и текущий период 2019 года. Так вот, в прошлом году на нее потрачено 970 тысяч рублей, при этом средства были ушли лишь на разработку любимого детища экс-вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой концепции «Умного города». Все остальные программы за полтора года не получили ни копейки - ни кластер «Липецкие курорты», ни программа безопасности образовательных учреждений (родители школьников по-прежнему оплачивают охрану школ сами, что, кстати, противозаконно), ни оборудование автоматическими тепловыми пунктами бюджетных организаций.
А теперь - па-па-пам! Все расходы на разработку концепции «Умного города» (на самом деле, курс лекций для муниципальных служащих от ИП Сорокина В.Ю.) составили 388 тысяч рублей, на премии чиновникам выдано 511 тысяч бюджетных рублей! То есть чиновники заплатили себе за то, что отсидели пару часов на форсайт-сессиях, по русски, на говорильнях ни о чем.
- А где же результат? - спросил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- По завершению года, - ответила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко (см. «Умный город»: в мэрии Липецка научились зарабатывать на безделье»).
Ну и ну!
«В Липецке лев напал на зрительницу циркового представления». 25-летняя женщина получила серьезные травмы.
- Работники цирка просили меня не обращаться в полицию, обещали оплатить лечение, оказать любую помощь. Я попросила справки на животное, что оно не бешеное. Мне принесли справку на ягуара, что он здоров. И все. Циркачи вообще потом исчезли, а сейчас они уже гастролируют в Саратове. Посмотрите на мое лицо. Я чуть не потеряла глаз, спасибо врачи спасли его. Порвана щека. Мне теперь нужна косметическая операция. Кто мне ее оплатит?
В свою очередь циркачи заявили, что у пострадавшей не было к ним претензий (см. «Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»).
А еще в нашу традиционную рубрику попала новость о том, как «Администратор фитнес-центра обокрала спортивный магазин». Девушка зашла в ТРЦ «Европа», выбрала себе майку и два женских топа для занятий спортом (уложившись в 2 611 рублей 55 копеек), сложила все в рюкзак и скрылась с места преступления. Оказывается, форма ей понадобилась для того, чтобы достойно представлять своего работодателя в фитнес-центре!
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