IT-школу в Липецке открыли трансформеры

Линейка превратилась в зрелищное шоу.

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Сегодня утром ученики школы №26 впервые переступили ее порог. 2 сентября школа приняла 430 учеников. Это, по большей части, первоклашки — их четыре класса на 120 учеников, а также ребята из 2-8 и 10 классов. Пока в школе остается 270 мест. Их будут занимать с учетом того, как будут сдаваться дома в 30-х микрорайонах. Впрочем, получить образование именно в школе №26 — не только вопрос территориальной близости. Корреспонденты GOROD48 встретили на линейки те семьи, которые специально перешли в новую школу: и им до дверей храма науки — не пара дворов пешком.- Мы живем на Сырском Руднике, должны были пойти в школу №23, что в нашем поселке, - рассказывает Любовь Черных, мама первоклашек. - Перешли в школу №26 по нескольким причинам. Во-первых, она новая. Во-вторых, здесь будут обучать новым технологиям, школа смотрит в будущее. Это большая перспектива для учеников. Мальчики были очень рады, когда узнали, что здесь можно будет заниматься робототехникой. Кроме того, мы «шли на учительницу». Мы знали нашего педагога раньше, слышали много хороших отзывов. Очень рады, что удалось устроиться именно к ней в класс. Мы такие не одни. Нас — целая инициативная группа родителей с Сырского Рудника.По большей части, ученики новой школы — это ребята из новостроек соседних микрорайонов, а также Хрущевки и Ленино. Уже понятно, что многим придется пробираться к знаниям. Это ярко демонстрирует парадный вход в школу. Он располагается со стороны Воронежского шоссе. От дороги до ворот школы — примерно 300 метров. Зато каких! По пути в школу можно познакомиться с последними тенденциями в строительстве: под ногами пыль чернозема, по бокам — склад стройматериалов. Многим пришлось чистить обувь и одежду прямо у ворот школы после прогулки по такой тропе.Сама школа мало отличается от тех, что за последние пять лет открывали в Липецке. Она построена по типовому проекту: два спортзала, бассейн, студия изо с естественным освещением. Даже цветовое оформление одно и то же — бежево-оранжевое. Немного отличается комплектация классов. В каждом из них — информационная мультимедийная доска. Школа оснащена современными «примочками»: так, линейку снимали с квадрокоптера и транслировали весь праздник в соцсети.Как и водится, первая линейка в новой школе не обошлась без визита официальных лиц. Праздник посетили врио губернатора Игорь Артамонов, депутат Государственной Думы и бывший мэр Липецка Михаил Гулевский, чиновники от образования и бизнесмены-строители. Скуку политминутки дети коротали, разглядывая парящий в небе квадрокоптер. Все обратили внимание на пятачок у парадного входа, когда на него под мелодию Linkin Park вышли два трансформера. Эффектные артисты дали напутствия школьникам и передали директору школу символический флеш-ключ активации учреждения.Шоу с танцами трансформеров завершилось салютом из конфетти. Дети разошлись по классам, а делегация отправилась осматривать новое учреждение.Внимание официальных лиц привлекла система слежения за перемещениями учеников, а также контрольный пункт на входе в школу. Система, мимо которой и мышь не должна проскочить, хоть и дороговата, но чиновники от образования рассчитывают на ее эффективность. Вопросы вызвало использование спортивного зала: будет ли он доступен местному населению. Предполагается, что да. То, что в зале уже проходят дружеские баталии, подтверждает табло. Судя по его данным, в школе недавно сражались команды «Динамо» и «Завхоз».Внутренний двор школы пока не оформлен — голая плитка. Директору школы предложили провести среди учеников конкурс проектов благоустройства и воплотить лучший из них.А вот в части комфорта для взрослых все уже готово: около бассейна разлинована парковка для автомобилей.