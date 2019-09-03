Общество
сегодня, 09:40
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы
13 1797
Бывшему чиновнику поставлена задача сдать объект-долгострой на Манеже в эксплуатацию 1 сентября 2020 года.
Как стало известно GOROD48, уволенный за несколько дней до начала нового учебного года с формулировкой «по собственному желанию» председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов официально стал директором школы №27.
Школы с таким номером, правда, еще не существует. Де-факто это долгострой на улице 50 лет НЛМК. Объект должны были торжественно открыть вчера, но, очевидно, сделают это годом позже: школа еще не построена. Теперь Александру Мочалову предстоит довести начатое три года назад (!) дело до ума: так долго в Липецке не строили ни одно образовательное учреждение в последние 30 лет.
Кстати, бывшему чиновнику не привыкать ускорять темпы строительства. В свое время Мочалова также назначили директором строящейся в Сырском Руднике 23-й школы, и с заданием ее скорейшего пуска он справился блестяще. Школу на Манеже новый директор будет делать с технологическим уклоном, которому способствует расположенный рядом металлургический колледж. Предполагается, что уже в восьмом классе учащиеся смогут выбрать рабочую специальность, и под это направление Александр Мочалов получил карт-бланш на приобретение соответствующего оборудования.
Напомним, что вакантное место председателя департамента образования мэрии пока вакантно. На эту должность в мэрии объявят конкурс. Пока же бывший заместитель руководителя этого ведомства Юлия Паньковик исполняет обязанности председателя с приставкой и.о.
Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
Школы с таким номером, правда, еще не существует. Де-факто это долгострой на улице 50 лет НЛМК. Объект должны были торжественно открыть вчера, но, очевидно, сделают это годом позже: школа еще не построена. Теперь Александру Мочалову предстоит довести начатое три года назад (!) дело до ума: так долго в Липецке не строили ни одно образовательное учреждение в последние 30 лет.
Кстати, бывшему чиновнику не привыкать ускорять темпы строительства. В свое время Мочалова также назначили директором строящейся в Сырском Руднике 23-й школы, и с заданием ее скорейшего пуска он справился блестяще. Школу на Манеже новый директор будет делать с технологическим уклоном, которому способствует расположенный рядом металлургический колледж. Предполагается, что уже в восьмом классе учащиеся смогут выбрать рабочую специальность, и под это направление Александр Мочалов получил карт-бланш на приобретение соответствующего оборудования.
Напомним, что вакантное место председателя департамента образования мэрии пока вакантно. На эту должность в мэрии объявят конкурс. Пока же бывший заместитель руководителя этого ведомства Юлия Паньковик исполняет обязанности председателя с приставкой и.о.
Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
13 1797
гость
Педагог
Виктор
Московская, 83
1
Виктор 2-28-14
Два
читатель
Инспектор
Один