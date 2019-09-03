Общество

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Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы

13 1797
#Александр Мочалов #кадры
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Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы

Бывшему чиновнику поставлена задача сдать объект-долгострой на Манеже в эксплуатацию 1 сентября 2020 года.

Как стало известно GOROD48, уволенный за несколько дней до начала нового учебного года с формулировкой «по собственному желанию» председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов официально стал директором школы №27.

Школы с таким номером, правда, еще не существует. Де-факто это долгострой на улице 50 лет НЛМК. Объект должны были торжественно открыть вчера, но, очевидно, сделают это годом позже: школа еще не построена. Теперь Александру Мочалову предстоит довести начатое три года назад (!) дело до ума: так долго в Липецке не строили ни одно образовательное учреждение в последние 30 лет.

Кстати, бывшему чиновнику не привыкать ускорять темпы строительства. В свое время Мочалова также назначили директором строящейся в Сырском Руднике 23-й школы, и с заданием ее скорейшего пуска он справился блестяще. Школу на Манеже новый директор будет делать с технологическим уклоном, которому способствует расположенный рядом металлургический колледж. Предполагается, что уже в восьмом классе учащиеся смогут выбрать рабочую специальность, и под это направление Александр Мочалов получил карт-бланш на приобретение соответствующего оборудования.

Напомним, что вакантное место председателя департамента образования мэрии пока вакантно. На эту должность в мэрии объявят конкурс. Пока же бывший заместитель руководителя этого ведомства Юлия Паньковик исполняет обязанности председателя с приставкой и.о.

Александр Мочалов стал председателем департамента образования мэрии 6 февраля 2017 года, сменив на этой должности Евгения Павлова, пересевшего в кресло вице-мэра Липецка. До этого в 2004-2015 годах он работал директором липецкой школы №23. В 2010 году был избран депутатом Липецкого городского Совета. В 2015 году сложил депутатские полномочия в связи с переходом в чиновники. Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Обладатель премии имени С.А. Шмакова за особые достижения в области воспитания детей и молодежи.
13 1797
#Александр Мочалов #кадры
1

Комментарии (13)

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гость

1 минуту назад
Должность Главного архитектора, ОЧНИСЬ ! Или ты как , САЙТ Деп.град . Липецка в глубоком сне ! Назначили ! Давным-давно !
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Педагог

1 минуту назад
А деньги тоже якобы будет получать? За не существующию школу.
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Виктор

5 минут назад
1, чудес в городе очень много! За строительство этой несуществующей школы на манеже лжестроителей, ооо сталь м, надо оштрафовать на сумму,украденную с этой стройки! А они всё строят! И к 22 году не построят! И Миша Щербаков не пострадает!
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Московская, 83

11 минут назад
К нам его главным редактором ЛГушки. А то Галинка не справляется. Лгушка загибается
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1

21 минуту назад
Два, директора школ не в штате администрации. Кстати, с маленькой буквы пишется.
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Виктор 2-28-14

21 минуту назад
Вот тебе мочала....Начинай сначала...
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Два

33 минуты назад
Как это - директором несуществующей школы? Есть такая бюджетная должность в штатном расписании Администрации? А почему не помощником Уваркиной или шестым замом! Ау, Счетная Палата! Надо проверить!
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читатель

34 минуты назад
а места в администрации он лишился не изза этой ли школы?
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Инспектор

44 минуты назад
макс, и что?29 школа была на НЛМК, теперь с таким номером школа на Университетском, 60 школу закрыли на 9 р-не, открыли на Елецком...держись братуха. или переживаешь, что на встрече выпускников через пару лет тебя не поймут?)))
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Один

49 минут назад
Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное. В. И. Ленин
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