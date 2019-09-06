Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку

КПРФ потребовала ручного пересчета голосов избирателей после их подсчета КОИБами.

Сегодня председатель облизбиркома Юрий Алтухов проинспектировал образцово-показательную участковую избирательную комиссию №2319 в помещении Липецкого государственного педагогического института.Перед приходом в УИК делегации областной избирательной комиссии сюда привезли несколько пачек бюллетеней для КОИБа - комплекса обработки избирательных бюллетеней, электронного устройства для автоматизированного подсчета голосов избирателей. Их замкнули в сейф, возле которого села за выделенный ей стол майор полиции.- Теперь будем тут сидеть напеременку до конца работы комиссии, - вздыхает женщина в форме.За этим участком закреплены 2090 избирателей, живущих на улицах Студеновской, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Гагарина, Маяковского. Тут будут голосовать и слепые люди: для них проложены желтые дорожки, а в специальной кабинке для голосования таких избирателей ждут электронный подсказчик, выдающий информацию обо всех пяти кандидатах в главы региона.С КОИБами связана особая история. Электронных урн в регионе - 162. 49 - в Ельце, остальные - в Липецке (в итоге 35% жителей области проголосуют электронным путем). На прошлой неделе в облизбирком обратились представители КПРФ и попросили организовать ручной пересчет голосов после электронного. Так как в законе такая возможность прописана, то члены облизбиркома не были против.- Как только в 20.00 будут закрыты избирательные участки, в шести территориальных избирательных комиссиях, пять из которых в Липецке и один - в Ельце, состоится жеребьевка, по результатам которой определятся по три участковых комиссии, члены которых вручную пересчитают голоса избирателей, уже обсчитанные КОИБами, - сообщил журналистам Юрий Алтухов.В итоге на 18 УИКах считать голоса избирателей будут до полуночи.- В области - 879 избирательных участков и 14 временных - в больницах. В этой участковой избирательной комиссии опытные сотрудники. Если жребий выпадет на нее, то она успешно справится с ручным пересчетом голосов. Мы пошли на беспрецедентный шаг. Да, это - дополнительная нагрузка на членов избирательных комиссий, но мы не ищем легких путей. Главное - доверие к выборам. И мы к этому уже приблизились, - сказал Юрий Алтухов.А что будет, если данные КОИБов разойдутся с результатами ручного пересчета голосов?- Не разойдутся. Мы специально в марте 2018 года на выборах президента РФ проверяли за машинами подсчет голосов, и обошлось без разночтений, - ответил председатель облизбиркома.А если все же разночтения будут?- Тогда будут признаны верными результаты ручного пересчета голосов.Чтобы техника работала как часы, Юрий Алтухов призвал членов УИК нещадно тестировать КОИБ, «пока он не сломается». А если сломается, то на складе облизбиркома есть еще шесть запасных электронных калькуляторов.- Выборы будут честными. Их проведение будут контролировать 5 пять тысяч наблюдателей на участках. Из них 1500 - от общественной палаты. Выборы будут очень прозрачные, - сказал Юрий Алтухов.