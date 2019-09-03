Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка

Тротуарную плитку с обновляемых общественных пространств направят на мощение разных районов Липецка. Как сообщает пресс-служба городской администрации, плитку уложат на территории ДК «Рудничный», в Сселках, тротуарах на улицах Меркулова и Физкультурной, улице Писарева, Бородинской, Замятина, Белянского, возле школ искусств. Плитку накануне нового учебного года уже уложили вместо растрескавшегося асфальта на территории детского сада №12 в поселке Новая Жизнь.