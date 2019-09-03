Общество

18 минут назад

Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка

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Плиткой с общественных пространств замостят площадки и дорожки в разных районах Липецка
Тротуарную плитку с обновляемых общественных пространств направят на мощение разных районов Липецка.  Как сообщает пресс-служба городской администрации, плитку уложат на территории ДК «Рудничный», в Сселках, тротуарах на улицах Меркулова и Физкультурной, улице Писарева, Бородинской, Замятина, Белянского, возле школ искусств. Плитку накануне нового учебного года уже уложили вместо растрескавшегося асфальта на территории детского сада №12 в поселке Новая Жизнь.
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Комментарии (1)

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штоза

9 минут назад
новый уровень жлобства депутюг. мало им ворованых денег. так они ещё и старую плитку по второму кругу пускают. на окраины отдают, как кость бросают. мол нате.
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