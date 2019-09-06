Игорь Артамонов купил на рынке кавун и другой снеди на тысячу рублей

Врио губернатора неформально открыл объект после пяти месяцев реконструкции.

Сегодня утром врио главы региона неформально открыл Центральный рынок, который в апреле попал под реконструкцию.



Идея благоустройства Центрального рынка в Липецке появилась с подачи врио губернатора Игоря Артамонова, который стал его постоянным покупателем сразу же после назначения на должность в октябре прошлого года (как шутит глава региона,ему интересно, с какого выбранного им помидора продавец угадает, кто его покупатель - случается, что с первого раза). Председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев уже в марте получил от липецких архитекторов Аристовых концепция преобразования построенного в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича его главного «круглого» помещения. А в апреле на рынок пришли строители.



... Дмитрий Двугрошев решил не мелочиться - по-купечески щедро на неформальное открытие рынка он пригласил духовой оркестр. Под утренним солнцем музыканты наяривали любимые в народе мелодии, пока в 9.00 сюда не прибыл Игорь Артамонов в сопровождении своих помощников, главы Липецка Евгении Уваркиной, своего заместителя Дмитрия Аверова.

Увиденное главе региона понравилось.



Центральный рынок и в самом деле преобразился. При кажущемся видуально уменьшении торговых мест в реконструированном помещении их, по словам Дмитрия Двугрошева, стало даже больше, что привело к дефициту... продавцов! Внутри рынка стало больше 300 торговых мест, а с учетом уличной торговли в его дворе - 1200.



Первый этап реконструкции рынка съел 35 млн рублей областного Союза потребительских обществ. Но еще до конца года рынок обзаведется новыми вывесками и буквами названия. К лету следующего года в одной из позже пристроенных к кругу центрального помещения рынка появится кафе на 80 мест (его дизайн в настоящее время находится на стадии проектирования). На все это будут потрачены дополнительные средства.



- В следующем году мы приступим ко второй очереди реконструкции рынка - преобразование уличной его части, - сообщил главе регионе о своих планах Дмитрий Двугрошев.



... Ко мне, ко мне подойдите! - наперебой зазывали Игоря Артамонов продавцы. Но подойти ко всем он физически не мог.



- За кого голосовать будете? - спросил один из корреспондентов бабульку с дарами огорода, которую обошел своим вниманием врио губернатора.



- За него! Он дорогу нам сделал.



- Вам-то сделал, а мы как жили в грязи, так и остались в ней! - недовольно буркнула ее товарка.



Кстати, своих денег у Игоря Артамонов не оказалось. Он пошутил, что отдал кошелек своей помощнице. Юлия Котлярова передала боссу тысячную купюру, и тот по ходу экскурсии в сопровождении председателя Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрия Двугрошева глава региона стал активно скупаться. В пакеты руководителя его пресс-службы Михаила Шаршакова попали несколько бутылочек питьевого йогурта, помидоры, баклажаны, несколько початков кукурузы, болгарский перец, кавун - так по-ставропольски Артамонов назвал арбуз с крошечной точкой-попкой (у кавуницы она шире) и дыню. Более того, он даже купил ведерко помидоров для Евгении Уваркиной, сопровождая жест присказкой о большой семье градоначальницы. Подарок настолько растрогал Евгению Юрьевну, что она даже рассыпала томаты.