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Начался второй этап реконструкции Парка металлургов
НЛМК начал работу по второй очереди реконструкции Парка металлургов в Левобережном районе Липецка. Проект реализуется ПАО "НЛМК" совместно с администрацией области и мэрией Липецка и поможет создать в городе комфортное общественное пространство для отдыха и занятий спортом.
Первый этап реконструкции был завершен в июле. За три месяца было благоустроено парковое пространство, отреставрирована входная колоннада, установлено более ста декоративных фонарей с аудиосистемой для музыкального сопровождения, скамейки и урны. Для детей оборудована игровая площадка, а для любителей пеших прогулок - эко-тропы.