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Начался второй этап реконструкции Парка металлургов

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#Парк Металлургов
Начался второй этап реконструкции Парка металлургов

НЛМК начал работу по второй очереди реконструкции Парка металлургов в Левобережном районе Липецка. Проект реализуется ПАО "НЛМК" совместно с администрацией области и мэрией Липецка и поможет создать в городе комфортное общественное пространство для отдыха и занятий спортом.

Работы второй очереди продлятся два месяца. За это время будет реконструирована одна из аллей парка и построены универсальные спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбола и для занятий на турниках – воркаута, а также поляна для отдыха и игр. По периметру парка будет организована освещенная вело- и беговая дорожка длиной около двух километров, которуюзимой можно будет использовать как лыжную трассу. Посетителям парка станет доступен прокат велосипедов, роликов, лыж. Рядом со входом будет создана парковка. Уже в сентябре закончат строительство павильона, в котором разместится кафе. 

Первый этап реконструкции был завершен в июле. За три месяца было благоустроено парковое пространство, отреставрирована входная колоннада, установлено более ста декоративных фонарей с аудиосистемой для музыкального сопровождения, скамейки и урны. Для детей оборудована игровая площадка, а для любителей пеших прогулок - эко-тропы.  
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#Парк Металлургов

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