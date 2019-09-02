«Наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют!»

Корреспондент GOROD48 побывал в единственной в России цыганской школе.

Школу №4 имени Лидии Александровны Смык на улице Зои Космодемьянской в Липецке с полным правом можно назвать цыганской. В малоформатном среднем общеобразовательном учебном заведении - девять классов. 105 учеников из 125 - цыгане.- Русские цыгане, - уточняет директор этой школы Светлана Иноземцева.В «цыганскую школу» ходят дети с Зои Космодемьянской, Кирпичной, Боровой, Передельческой. Двух своих детей - Свету и Николая - живущая на улице Лесной Ева Чоконева также водит в эту школу. А сегодня в первый класс идет ее внучка Дарина.- Ну и что, что далеко живем! Зато тут все свои. Я сама тут училась, поэтому сюда детей вожу и вот внучку привела. У нас - отличные учителя и директор. Дай Бог им здоровья! - говорит женщина.- Да, мы - семья. Нашу школу можно считать школой домашнего типа. Это единственная в России такая школа, - подтверждает сказанное своей бывшей ученицей директрисса Иноземцева.Светлана Иноземцева может делать сразу несколько дел. Разговаривать с корреспондентом, пытаться нанести макияж, подписать документы на горячее питание для детей из многодетных семей, которое в школе будут выдавать уже с завтрашнего дня (сегодня ученики получат сухпай: после линейки у них будет еще только урок Победы), показывать выпускные альбомы.В этой школе Светлана Иноземцева работает 34 года. 15 последних лет - директором и руководителем филиала. И о своих учениках может говорить часами:- К нам приходят дети, внуки и правнуки тех, кто был учениками этой школы. Не скрою, многие первоклашки слабенькие. Кто-то не знает даже алфавита. Перед Богом вам говорю, я верующая (размашисто крестится) - учителя с ними дополнительно занимаются абсолютно безвозмездно. Первый класс обязательно идет в группу продленного дня. В итоге до конца первого класса дети усваивают школьную программу. Классы у нас маленькие - до 20 человек максимум. Поэтому к каждому ребенку у нас - индивидуальный подход.Все выпускники девятых классов сдают государственную итоговую аттестацию. Потом - колледжи и техникумы. «Все заканчивают девятый класс без репетиторов». Но порой случаются осечки, и экзамены девятиклассники сдают лишь осенью, тогда, когда в учреждениях СПО уже закончен набор. Тогда такие выпускники остаются на второй год, чтобы по его окончании поступить в техникум или колледж. В прошлом году таких выпускников было трое. Но некоторые выпускники Иноземцевой идут дальше: заканчивают 11 классов, поступают в вузы.Одна такая гордость школы, 34-летняя Олеся Вольникова, потом ее же и спасла.Вольникова - товаровед по специальности. Закончила торгово-экономический институт. Получила диплом эксперта качества потребительских товаров. Когда узнала, что департамент образования мэрии решил передать учебный корпус 32-й коррекционной школе, а цыганских детей рассовать по другим школам города, восстала против этих планов. Она и двое других членов родительского комитета пошли с письмами по всем инстанциям, что это решение - неправильное.- Мы за свою школу четыре месяца боролись! Ведь если бы ее закрыли, все цыгане бросили бы учебу. Мы это уже проходили - некоторые наши дети пытались учиться в других школах, но к ним у липчан - изначально негативное отношение. Но мы постепенно преодолеваем расхожий миф о цыганах как о ворах и наркоторговцах. Сейчас наши дети заканчивают техникумы и вузы. Да, наши бабушки были малограмотными. А их внучкам уже кассу доверяют! Как рыба в воде себя наши цыгане чувствуют. Мы - уже другое поколение, - говорит хохотушка Вольникова.Школа, конечно, не фонтан по сравнению с теми, которые выросли на Юго-Западе Липецка. Но отсутствие супер-пупер технологий, которыми напичканы новостройки, тут компенсируется обычными человеческими чувствами. Педагоги понимают, что звезд с неба их ученикам не хватать, поэтому дают ученикам больше любви, чем академических знаний. А это, в свою очередь, ценят как школьники, так и их родители, бабушки и дедушки.… До первого звонка - еще час. В кабинет директора залетают восьмиклассницы Анастасия Вельц (русская девочка) и Рамина Данченко, которые будут ведущими линейки. Следом заходит 28-летняя Валентина Волкова. В эту школу у нее ходят трое детей: Раиса - во второй класс, в четвертый - погодки Диана и Елена. Дома еще двое малышей. А сегодня в первый класс пойдет ее дочь Марта Лебедева. Кстати, сегодня, 2 сентября ей исполнилось 7 лет.Валентина Волкова сама училась в этой школе. Закончила восемь классов. Первого ребенка родила в 18 лет. Живет со вторым мужем на улице Зои Космодемьянской. Домохозяйка.- Во сколько же дочки замуж выйдут?- Не раньше 19 лет. Я - против ранних браков. У наших русских цыган в 14-15 лет дети свадьбы не играют (в Липецке живут еще два цыганских клана - выходцев из Азербайджана и из Молдавии).- На Марту - семь тысяч рублей мы с мужем потратили, чтобы в школу собрать. Но спасибо государству - как многодетным, нам бесплатно дают школьную и спортивную форму, обеспечивают бесплатный проезд, дают горячее питание, - говорит многодетная мать.Двадцать других детей школы - не цыгане, которые живут в этом районе. Катя Викштейн выпустилась в 2016 году. По первому среднему образованию - юрист. Сейчас учится в липецком филиале Московского института им Разумовского на экономиста. Красивая девушка говорит о том, что ни разу за время учебы и ни разу за всю ее жизнь в этом районе она не стала жертвой какого-либо инцидента только из-за того, что она - русская.- Межнациональных конфликтов никаких нет. Они же все - соседи друг друга. Я, например, не раз забывала кошелек, сумочку или телефон в столовой или на столе, и ничего никогда у меня не пропало. Да, был один неприятный случай, когда у учителя пропал смартфон, но как выяснилось, это сделал русский мальчик, - говорит директор школы.33-летний Артур Лебедев (после свадьбы мужчина перешел на фамилию жены), у которого тут учится во втором классе сын, а в следующем году сюда придет дочь, говорит, что плохому его тут не научили.- За десять последних лет люди поняли, что не нужно заниматься наркотой, что нельзя воровать. Зачем тюрьма? Образумились люди. По Зое Космодемьянской любой человек в темное время суток может безбоязненно пройти от начала до конца. И ничего не случится. Может, потому, что улица освещена хорошо, - подсмеивается цыган.А вот и неоспоримый факт: в отношении этнической преступности некогда легендарная Зоя Космодемьянская изменилась кардинально. Это признает и депутат горсовета Сергей Сазонов, технический директор ООО «Липецкий силикатный завод», без которого тут не обходится ни День Знаний, ни выпускной.- Обратите внимание на расписные панно в школьном спортзале, - говорит постоянный спонсор «цыганской школы» Сазонов. - Они - с намеком.В спортивно-актовый зал приходят семьями. Иван Шпаков живет на улице Зои Космодемьянской всего год (дом ему оставил дядя), но трое его детей из шести уже ходят в эту школу, а сегодня ее порог в первый раз переступает его дочь Вера. 54-летний Виктор Воронов в свое время закончил тут первые три класса (потом доучивался в школе поселка Силикатный). Тут выучились трое его детей и учатся двое внуков. Он - предприниматель, и родной школе помогает чем может.58-летний член родительского комитета Александр Арбузов, после которого эту школу закончили трое его сыновей, а сейчас учится внук, никогда не приходит без букета цветов, обнося ими всех учителей.Школьная линейка началась гимном России. И это был единственный раз, когда музыка перебила гул голосов трех поколений, пришедших сюда на День Знаний.