Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога

В областном управлении образования и науки срочно вернули из вынужденного творческого отпуска востребованного специалиста.

В редакцию GOROD48 пришла копия коллективного письма, отправленного группой родителей, воспитывающих детей с врожденными аномалиями слуха, отправленного на сайт врио губернатора региона. В нем - просьба вернуть детям любимого ими педагога, отправленного работодателем, ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в творческий годовой отпуск.Автор обращения, Наталья Буданцева, жительница Добринского района, пишет, что одной из ее трехлетних дочерей-близняшек в 2017 году поставили страшный диагноз: «двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени». «Сначала было сложно принять проблему и своего ребенка таким, какой он есть - ГЛУХОЙ!». Позже мама узнала о возможности кохлеарной имплантации, которая может дать шанс ее девочке на полноценную жизнь.«Предстояло хирургическое вмешательство в головной мозг ребенка. Было очень тревожно и в то же время появилась надежда… Конечный результат кохлеарной имплантации глухого ребенка раннего возраста состоит в том, что с помощью кохлеарного импланта он научится понимать речь окружающих и говорить сам. И эта цель реальна. Но важно осознавать, что все такие дети без исключения нуждаются в профессиональной поддержке сурдопедагога, по крайней мере, до школьного возраста».Ребенку Натальи Буданцевой сделали операцию и подключили процессор в 2,5 года. Никто них сурдопедагогов за нее не брался, а ведь на счету был каждый день. Узнав, что в липецком Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи есть специалист, который работает по программе реабилитации детей после вживления кохлеарного импланта, Наталья и ее родственники стали возить девочку в Липецка за сто километров от своего дома на занятия. И скоро были приятно удивлены первыми успехами малышки.«В результате коррекционно-педагогической помощи сурдопедагога, за четыре месяца у нашего ребенка появилось слуховое поведение. Она начала реагировать на окружающие звуки. У нее уже есть определенный пассивный словарь (понимание обращенной к ней речи). Кроме того, мы стали замечать, что Лиза бывает сообразительнее своей слышащей сестры-близняшки».Летом в ГОБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» не было занятий. А в августе Буданцева узнала, что их больше и не будет, потому что их сурдопедагога, редкого специалиста, администрация Центра переводит на другую работу!«Как? Почему? А что нам делать? Реабилитация в Москве в НКЦО на 10 дней стоит 163,5 тыс рублей. Таких реабилитаций рекомендуется до четырех в год, а это 654 тыс рублей плюс дорога. Также необходимы ежедневные занятия с дефектологом, логопедом и сурдопедагогом. Еще платно - регулярные настройки речевого процессора (РП), запасные части, аксессуары для РП. К сожалению, у нас нет таких средств, и мы были рады этим занятиям! Мы стараемся и делаем все возможное, для того, чтобы наша дочка научилась слышать и разговаривать! Мы нашли помощь в этом центре и были довольны и благодарны. К сожалению, в Липецке нет специалистов, работающих с детьми после кохлеарной имплантации. 19 августа я направила письмо Директору Г(О)БУ ППМСП Наталии Стебеневой с просьбой о том, чтобы сурдопедагога Татьяну Котюхову оставили для занятий с детьми после кохлеарной имплантации, но ответа не получили». Но время идет, а с детьми некому заниматься».Письмо на имя Игоря Артамонова подписали еще 16 родителей детей с врожденными аномалиями слуха. Подписанты просят помочь сохранить рабочее место любимого специалиста-сурдопедагога, которая оказывает помощь детям совершенно бесплатно.GOROD48 обратился к Татьяне Котюховой. Сурдопедагог сообщила, что с радостью занималась с тугоухими детьми, и три последние года - с теми, кому вживлены кохлеарные импланты. Но директор Центра захотела перевести ее на работу по подтверждению диагнозов детям-инвалидам. Так как заниматься рутиной ей не хотелось, а на прежнем месте работы ее не оставляли, специалист воспользовалась имевшимся у нее правом уйти на год в творческий отпуск. Вынужденный отпуск.- У меня - большие наработки с детьми, страдающими дефектами слуха. У меня с ними - занятия, после которых дети начинали реагировать на звуки, распознавать речь, учились говорить, - вздыхает Татьяна Котюхова.В свою очередь, GOROD48 поговорил с директором ГОБУ ППМСП Наталией Стебеневой. Начальник сообщила. Что по основному трудовому договору Татьяна Котюхова должна работать в Центре, и что с детьми-инвалидами ее работа закончена.Но как же так? Специалист горит желанием работать с больными детьми, а ее делают обычным администратором! Человек со стажем работы, превышающим 10 лет, хочет и может оказывать реальную помощь глухим пока малышам, дарить надежду их родителям, а ее заставляют работать с бумагами! Правильно ли это?GOROD48 вчера переслал коллективное письмо в защиту сурдопедагога начальнику областного управления образования и науки Алексею Грушихину и уже сегодня получил ответ, что 9 сентября Татьяна Котюхова выходит на свою прежнюю работу. И это - отличная новость для детей-инвалидов и их родителей! Остается удивляться только тому, как такая проблема вообще появилась на свет.