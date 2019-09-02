15 минут назад
«Быханов сад» открыли!
В парке «Быханов сад» сейчас шумно и людно: в 18.00 началась церемония открытия парка после реконструкции длившеся все лето. За чуть более 100 дней тут сделано многое: обновлено покрытие старых аллей, проложены новые дорожки, заменены все урны и скамьи, установлены новые объекты — как функциональные, так и декоративные.
Сегодня в «Быхановом саду» выступают музыканты джазового оркестра, сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы. В 19:00 начнется выступление столичной группы «Dream Shadows». Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano».
Спасибо!
О чем МЕЧТАЛИ??????!!!!!!
Надо же
Созерцатель.
Ы
Герман Греф