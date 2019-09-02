Общество

15 минут назад

«Быханов сад» открыли!

5 375
#Быханов сад
«Быханов сад» открыли!

В парке «Быханов сад» сейчас шумно и людно: в 18.00 началась церемония открытия парка после реконструкции длившеся все лето. За чуть более 100 дней тут сделано многое: обновлено покрытие старых аллей, проложены новые дорожки, заменены все урны и скамьи, установлены новые объекты — как функциональные, так и декоративные. 

Многие липчане гуляют по Быханову саду с камерами в руках. Они фотографируются на фоне обновленного парка. Особенно часто снимки делают на фоне декоративных оленей, которые спрятались у дорожек гравийных дорожек. Интересно и возле спортивного комплекса «Спартак»: там в выставочной зоне монтируют фотовыставку истории парка из архивных снимков и фото в стиле «До и после». Вице-мэр Липецка Михаил Щербаков помогает рабочим. 
 
Сегодня в «Быхановом саду» выступают музыканты джазового оркестра, сводный хор «CANTUS COR» и другие академические липецкие коллективы. В 19:00 начнется выступление столичной группы «Dream Shadows». Около 20:00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект хормейстера Михаила Турецкого «Soprano».

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#Быханов сад

Комментарии (6)

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37 секунд назад
О чем МЕЧТАЛИ??????!!!!!!, Лишь бы поныть!
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О чем МЕЧТАЛИ??????!!!!!!

1 минуту назад
О БЫХАНОВОМ ПАРКЕ????? и об УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА...!!!!!!!!! ... УРА ВСЕ СБЫЛОСЬ - ЭТО и ЕСТЬ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ!!!!!!!
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Надо же

4 минуты назад
раньше так открывали музеи и выставки , а особенно заводы и фабрики и так ежемесячно создавали достойные рабочие места для трудящихся , а сейчас гуляй безработная рванина , всё для вас всё для нищебродов безработных или за копейки ломающих горб за копейки на частника хозяина без прав говорить правду.
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Созерцатель.

7 минут назад
Я вижу одну бутафорию, а Вы?
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Ы

9 минут назад
Все разломают школьники дебилы
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Герман Греф

9 минут назад
Извините, не смог приехать...
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