Происшествия
сегодня, 15:46
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка
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Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травм годовалым ребёнком.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром восьмилетнего брата и сестёр, а сами вышли на улицу. Вернувшись через некоторое время, отец обнаружил, что ребёнок плачет на руках у своего брата. Сын пояснил, что сестра упала с кровати. Спустя время у девочки ухудшилось самочувствие, и родители вызвали «скорую помощь».
Девочка находится в больнице с диагнозом «ушиб головного мозга». Её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.
Следователями проверяются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром восьмилетнего брата и сестёр, а сами вышли на улицу. Вернувшись через некоторое время, отец обнаружил, что ребёнок плачет на руках у своего брата. Сын пояснил, что сестра упала с кровати. Спустя время у девочки ухудшилось самочувствие, и родители вызвали «скорую помощь».
Девочка находится в больнице с диагнозом «ушиб головного мозга». Её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.
Следователями проверяются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Под суд родителей
у рожалок
Липчанка
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