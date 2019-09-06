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Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка

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#несчастный случай
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Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травм годовалым ребёнком.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром восьмилетнего брата и сестёр, а сами вышли на улицу. Вернувшись через некоторое время, отец обнаружил, что ребёнок плачет на руках у своего брата. Сын пояснил, что сестра упала с кровати. Спустя время у девочки ухудшилось самочувствие, и родители вызвали «скорую помощь».

Девочка находится в больнице с диагнозом «ушиб головного мозга». Её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.

Следователями проверяются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

4 1091
#несчастный случай
2

Комментарии (4)

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Под суд родителей

16 минут назад
как можно годовалого ребёнка оставить на 8 летнего? оба ещё маленькие. И где были родители? Бухать ходили? Очередного делать?
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у рожалок

23 минуты назад
старшие дети всегда используются как няньки. А старшему самому только 8 лет. Уроды! Бедный мальчик и бедная девочка! Мальчику наверняка ещё и вломили. Тварь безмозглые, даже предохраняться не научились!
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Липчанка

54 минуты назад
48, почему сразу не нужны? Ребенок упал,разве никто не падает?
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48

59 минут назад
зачем рожают много детей, если не нужны они или не справляются?
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