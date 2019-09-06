Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травм годовалым ребёнком.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром восьмилетнего брата и сестёр, а сами вышли на улицу. Вернувшись через некоторое время, отец обнаружил, что ребёнок плачет на руках у своего брата. Сын пояснил, что сестра упала с кровати. Спустя время у девочки ухудшилось самочувствие, и родители вызвали «скорую помощь».



Девочка находится в больнице с диагнозом «ушиб головного мозга». Её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.



Следователями проверяются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



