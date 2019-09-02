На проспекте Победы в Липецке за ночь уложили недостающий асфальт

Движению утром практически ничего не мешало.







Особо нетерпеливые не могли дождаться уборки и ехали через пыль и камни.

М

ини-погрузчик летал по стройке как пчела.

Блоки со стороны проспекта 60 лет СССР пока не убрали, но проезд оставили.



А так выглядит дублер в районе 46-го отделения почты

За ночь на проспекте Победы в Липецке появилось несколько сот метров асфальта – движение на участке от Кольцевой до памятника Танкистам после этого официально было открыто.За вечер и ночь рабочие подрядчика «Руслан-1» успели уложить новое основание и закатать его первым слоем асфальта на участке дороги от кольцевой в сторону остановки напротив автовокзала. Последние фрагменты шлака закатывали уже около семи утра люди с невыспавшимися лицами.Рядом траншея с ливневой канализацией оказалась уже засыпанной песком: его проливали водой для усадки, после чего к работе приступил каток.На всем проспекте были запущены светофорные объекты. Поэтому пешеходы рядом с автовокзалом искренне удивлялись и говорили:- Что, машины уже запустили?Разметка – по две полосы в каждую сторону. Она нанесена практически на всем протяжении и носит временный характер.Так как это не финальный слой асфальта, и работы предстоит не мало, то крайние полосы остались пока не задействованными. Местами их пока еще нет, но в большинстве случаем пока не закрыты луками ливнесборники.В районе рельсов на остановке «Памятник Танкистам» лежит все тот же старый асфальт. Его менять пока не стали. Съезд и заезд в районе кольцевой развязке остались со ступеньками. Поэтому разгоняться здесь пока не стоит.