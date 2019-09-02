Общество

43 минуты назад

На проспекте Победы в Липецке за ночь уложили недостающий асфальт

8 546
#дорога #ремонт
На проспекте Победы в Липецке за ночь уложили недостающий асфальт

Движению утром практически ничего не мешало.

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За ночь на проспекте Победы в Липецке появилось несколько сот метров асфальта – движение на участке от Кольцевой до памятника Танкистам после этого официально было открыто.

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Особо нетерпеливые не могли дождаться уборки и ехали через пыль и камни.

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Мини-погрузчик летал по стройке как пчела.

За вечер и ночь рабочие подрядчика «Руслан-1» успели уложить новое основание и закатать его первым слоем асфальта на участке дороги от кольцевой в сторону остановки напротив автовокзала. Последние фрагменты шлака закатывали уже около семи утра люди с невыспавшимися лицами.

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Рядом траншея с ливневой канализацией оказалась уже засыпанной песком: его проливали водой для усадки, после чего к работе приступил каток.

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На всем проспекте были запущены светофорные объекты. Поэтому пешеходы рядом с автовокзалом искренне удивлялись и говорили:

- Что, машины уже запустили?

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Разметка – по две полосы в каждую сторону. Она нанесена практически на всем протяжении и носит временный характер.

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Так как это не финальный слой асфальта, и работы предстоит не мало, то крайние полосы остались пока не задействованными. Местами их пока еще нет, но в большинстве случаем пока не закрыты луками ливнесборники. 

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В районе рельсов на остановке «Памятник Танкистам» лежит все тот же старый асфальт. Его менять пока не стали. Съезд и заезд в районе кольцевой развязке остались со ступеньками. Поэтому разгоняться здесь пока не стоит.

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Блоки со стороны проспекта 60 лет СССР пока не убрали, но проезд оставили.

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А так выглядит дублер в районе 46-го отделения почты.


8 546
#дорога #ремонт

Комментарии (8)

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Гулепский

1 минуту назад
Где комментарии от руководства региона? Кто наказан за этот цирк? Кого сняли с должности?
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весёлый

2 минуты назад
шлак своё ещё покажет
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Гулепский

3 минуты назад
Снять все руководство! Циркачи! Лицо своё даже перед выборами обелить не захотели. Что тогда будет дальше? Совсем положат на людей?
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Вован настоящий

3 минуты назад
А где же обещанный асфальт на 9 мая? Говорили, что после испытания его сделают, но что то никто не торопится его восстанавливать. Мэр.... Ты слышишь?
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цирк

6 минут назад
весело весело, смеяться будем над этой дорогой, а затем плеваться когда ездить будем!
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Где ОНО?

23 минуты назад
Где расширение проспекта Победы до трех полос в каждую сторону?
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Рождённый ползать

27 минут назад
Вот, очевидно))
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Вот

34 минуты назад
После такой спешки и 2 недели не пролежит
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