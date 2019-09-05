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Трудный выбор: липецкие Большие Хомяки против белгородской Мухоудеровки
Село Большие Хомяки Добровского района Липецкой области - одно из лидеров народного голосования на самое веселое название населенного пункта, организованного туристическим сервисом.
О Больших Хомяках в соцсетях не пишут и лишь Википедия дает о селе скудную справку.
Впрочем, голосование продлится еще несколько дней, и у Больших Хомяков есть еще шанс победить. Кстати, проголосовать за добровское село можно здесь: vk.com/wall-48677005_42709 Затем будет сформирована «десятка» победителей, из которых выберут населенный пункт с самым веселым названием. Кроме этого звания победитель получит кубок и памятную табличку.
Жителя Хомяков никогда не были лентяями и лежебоками
Сервис путешествий объяснил название села Большие Хомяки так: «По мнению краеведов, к хомякам название отношения не имеет, скорее название восходит к прозвищу Хомяк (по Далю — лентяй, вялый, соня, лежебока)».
«Раз Большие Хомяки приобрели хоть и относительную, но всероссийскую известность, значит, нужно познакомить познакомить с ними наших читателей» – решили в редакции GOROD48 и отправились в путь. Помощь в этом путешествии нам оказал знаток Добровского района Юрий Сухотерин, однажды уже бывший нашим экскурсоводом по Добровскому району в наших «Маршрутах выходного дня».
- Это село некогда было очень большим, дворов на сто пятьдесят, - рассказывает по пути в Большие Хомяки Юрий Сухотерин. - Село входило в большой совхоз, там растили хлеб, выращивали крупный рогатый скот, а у самих Больших Хомяков были фермы на 15 тысяч голов овец! Когда я служил в милиции, каждую уборочную кампанию дежурил в этих местах, и знал многих хомячан. Это исключительно трудолюбивые люди, у которых никогда не было минуты свободного времени даже «на поговорить». Из-за чего шла молва о жителях Хомяков по Добровскому району, как о строгих и необщительных людях. Извините, «трындеть» им просто было некогда. А название села пошло, насколько я слышал, то ли от барина по фамилии Хомяков, то ли от барыни…
Большие Хомяки расположены не так далеко от Липецка и Доброго. Село раскинулось в полях и отрогах за большим и известным благодаря князьям Васильчиковым селом Трубетчино. По пути в Хомяки за окном проплывают старинные развалины конюшни князей, труба сахарного завода с узором вверху, и краснокирпичные дореволюционные амбары. За Трубетчино – Екатериновка, «столица» сельсовета, или, как говорят в глубинке – «усадьба» в которую входят Большие и Малые Хомяки и Никольское.
Пожалуй, главная достопримечательность Екатериновки – разрушенное здание клуба. Даже не клуба, а некогда Дворца культуры, который и в разрушенном виде выглядит величественно и похож на римский Парфенон. Советский Парфенон с лепниной-знаменами на фасаде, и пустым постаментом перед ним, похожим на пустые постаменты современной Украины после декоммунизации. В Екатериновке тоже стоял когда-то Ленин, но потом развалился на части.
А Хомяков оказалось два – Большие и Малые.
Хутор-пасека
Прежде чем заехать в Хомяки Большие, мы решили побывать в Малых Хомяках. От главной дороги это километра четыре по проселку, мимо некогда богатых ферм, которые теерь лежат в руинах. Пыльная дорога бежит мимо дубовой рощи и полей подсолнечника, давно перезревших и высохших на солнце от чего поля – коричнево-черные.
В Малых Хомяках живет одно семейство, точнее, после того как главы семьи не стало пару лет назад, на хуторе управляются его сыновья. Но, увы, на этот раз хуторе не оказалось ни души. Зато сам хутор как на картинке, с кристально чистой территорией.
Из жилищ – три дома. Один обшит сайдингом, второй – обычная деревенская изба, чисто побеленная, с нарисованными на стене петухом, цветами и звездами, чем-то похожая на малороссийский курень, и третий - приличный такой коттедж. Тут же беседка, небольшой музей под открытым небом со старинными кадушкой, деревянными рубелями для стирки, и виднеющейся за кустами пасекой.
Дома и сараи расписаны не только цветами, но и такими вот картинами:
На первый взгляд, хутор никто не охраняет, лая собак не слышно, только пчелы жужжат все больше и больше, волнуются, чувствуя чужаков. И их гул нарастает. В принципе, собака тут не нужна, эти «ребята» так отделают, что мало не покажется. В глаза бросаются две таблички с предупреждением, что территория находится под видеонаблюдением. Мы на частную территорию заходить не собирались и покричав недолго: «Хозяева! Хозяева!», и не услышав ответа, спрятались в машине от уже организовавшихся в стройные ряды для массированной атак пчёл, и ретировались в Большие Хомяки.
Анекдоты и правда жизни
Домики Больших Хомяков видно со взгорка возле автобусной остановки. Вглубь села убегает отсыпанная белым щебнем дорога.
В самом начале деревни нам встречается женщина, пасущая гусей.
Елена Петровна Саунина – липчанка, приезжающая в Большие Хомяки на весенне-летне-осенний сезон, в родительский дом.
- Огород, живность здесь разводим, экологическое чистое все, для себя, для семьи,- рассказывает Елена Петровна. – Шесть месяцев живем в городе, шесть - здесь. Село небольшое, народу мало, молодежь уезжает сразу после школы, остались тут, как говорится - «три бабки». Говорите, Большие Хомяки могут в конкурсе на самое веселое название победить? У нас бывает иногда очень весело! Друзья любят к нам сюда приезжать на шашлыки. У нас коптильня еще есть, так, что порой тут грустить не приходится. Но если в конкурсе победим, то может еще лучше будет? Может на нас внимание хоть обратят. А то ни медпункта, ни магазина, ничего нет. Автолавка только приезжает, да сами в Екатериновку ездим за продуктами. Да вы пройдите по селу, посмотрите…
Белый щебень дороги ведет к сельскому перекрестку. Виден закрытый продуктовый магазин. Вывеска покосилась, на пороге гора мусора. В этом же помещении некогда были почта и клуб, о чем гласят соответствующие таблички. Окна все - заколочены.
Неподалеку в зарослях развалины старинного здания, скорее всего дореволюционной постройки. Еще сравнительно недавно в нем размещалась школа-восьмилетка.
В селе четыре улицы – Школьная, Советская, Набережная и Колхозная. Живут в селе 23 семьи, летом приезжают 15 семей дачников.
Но людей встретить удалось еще только на улице Колхозной. Семья Кузенко Василий и Галина живут в доме, обсаженном и елями, и кустарником декоративным и цветами.
- Сами, все сами заботимся о благоустройстве, - говорит Галина. - Больше помощи ждать не от кого. Дорогу недавно отсыпали, а то и дороги не было. Плохо, что раньше был здесь пруд, а теперь куда-то он ушел. Вот сарай у нас горел, даже неоткуда было пожарным воды набрать. А так улица хоть и называется Колхозной, но ее лучше бы Цветочной назвать, посмотрите, сколько мы цветов насажали.
Кузенко в Интернет не заходили, да и нет его в селе, а связь мобильная еле-еле ловит. Так, что о конкурсе, в котором участвуют Хомяки – не слышали.
- Да, что нам от возможной победы? На что она нам нужна? - говорят супруги.
Не слышали о конкурсе и жители последних самых домов на Колхозной. Но разговор с Анатолием Яновым и Надеждой Шабановой получился более обстоятельный и предметный. Причем Анатолий Янов оказался весельчаком. Хоть самому ему в конкурсах участвуй. Затравил анекдотами. Можно было бы напечатать их, но, увы, ни одного приличного, все с матерной перчинкой и «веселыми картинками». Но зато отражающие действительность!
- Что тут веселого-то в Хомяках наших. Название? Да это барыня была Хомякова! – говорит Анатолий Янов. – Еще тут барин какой-то был, Шатилов что ли… Вот этот дом построен из кирпича, который он производил, тут на каждом кирпиче с внутренней стороны буква «Ш», - говорит Анатолий и стучит по стене краснокирпичного дома, который полсотни лет назад сложили из кирпичей разобранных некогда барских построек.
- А живем мы весело, не тужим! Дружим соседями, ходим в гости друг к другу. Еще бы магазин, почту, медпункт сюда, вообще была бы красота!
- Вот конкурс село выиграет, туристы сюда повалят толпами, будет, что им показать и рассказать? – спрашиваем совершенно не всерьез.
- Да нечего тут показывать. Пруд исчез, лесов нет. Разве, что вон (Янов машет на посадки вдоль поля) труба крематория для животных торчит если присмотреться. Там кремируют останки и павших на ферме животных. Как жгут, и если ветер на село – хоть беги! И здесь экология ни к черту в такие моменты. Так, что приезжайте посмотреть на черный дым и подышать жареным мясом.
Оказывается, в окрестностях Екатериновки и Больших Хомяков современный животноводческий комплекс известного холдинга. По словам Янова, там из хомяковцев работает пара человек.
- Да тут и не нужна работа никому, здесь пенсионеры одни! – подхватывает Надежда Шабанова. – А раньше и церковь была, Михаила Архангела, но ее коммунисты разрушили. Дед мой две большие иконы спас, всю жизнь хранили их в моей семье, а уже в наше время мы передали их в церковь в Трубетчино.
Как выяснилось из рассказа Янова и Шабановой, побывали в селе во время Тамбовского восстания и антоновцы.
- Они, когда отступали, взорвали спиртзавод, который тут действовал, чтобы красным не достался, - говорит Янов. – А вон ее родственника чуть не расстреляли, пацана совсем, - показывает на Надежду Шабанову Анатолий.
И Надежда Ивановна рассказывает историю, которую слышала от родственников еще, как ее дядя, мальчишкой, когда в селе стояли повстанцы Антонова, стащил у них револьвер. Трепку ему антоновцы задали, но, конечно, сильно наказывать, а тем более расстреливать не стали. Только пригрозили.
Выходит, и история у села есть, причем, скорее всего, весьма богатая. Только нужно стряхнуть немного пыль забвения, и как-то вдохнуть жизнь в умирающие, по факту, Большие Хомяки.
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